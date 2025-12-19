Dezenas de voos foram atrasados ou cancelados esta sexta-feira nos Emirados Árabes Unidos, onde as fortes chuvas causaram inundações em várias cidades, atingidas por uma tempestade rara naquele país desértico.

A companhia aérea Emirates cancelou 13 voos com partida do Dubai e foram relatadas pertubações no emirado vizinho de Sharjah, após uma tempestade que acordou os residentes do país do Golfo durante a noite devido aos relâmpagos e trovões ensurdecedores.

Esta sexta-feira pela manhã, uma das principais ruas de Sharjah estava completamente submersa, com peões a caminhar descalços, com as calças arregaçadas. A uma curta distância, uma bicicleta estava submersa até aos pneus. Estas cenas trouxeram à tona memórias de abril de 2024, quando chuvas recorde causaram grandes inundações e levaram ao cancelamento de mais de 2.000 voos no aeroporto do Dubai, um dos mais movimentados do mundo.

Dubai is experiencing major flooding as 1.5 year’s worth of rain just fell in a single day. Nearly 5 inches (127 mm) fell in 24 hours. pic.twitter.com/k1EwQRHb5I — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) April 16, 2024

Com a aproximação da tempestade na quinta-feira, a polícia do Dubai pediu aos residentes que permanecessem em casa, exceto em casos de “absoluta necessidade”.

"Like an alien invasion." Look at this timelapse of a storm moving into Dubai earlier this week. More than a year’s worth of rain fell in 12 hours, causing extreme flooding around the area. ⁣ pic.twitter.com/fBzhEk3RDX — AccuWeather (@accuweather) April 19, 2024

Esta sexta-feira, foram mobilizados camiões de drenagem de água por toda a cidade para desbloquear as vias obstruídas. No portal do aeroporto do Dubai, dezenas de voos constavam como atrasados e alguns como cancelados, facto confirmado por um porta-voz do aeroporto, que citou “condições meteorológicas adversas”.

O Centro Meteorológico Nacional (NCM) tinha alertado para chuvas em todo o país entre quinta-feira e esta sexta-feira, incluindo no Dubai e na capital dos Emirados, Abu Dhabi.

Outros países do Golfo também registaram fortes chuvas na quinta-feira, incluindo a Arábia Saudita e o Qatar, onde o mau tempo levou ao cancelamento de um partida de futebol da Taça Árabe.

As chuvas torrenciais do ano passado nos Emirados Árabes Unidos mataram pelo menos quatro pessoas e paralisaram a cidade do Dubai durante vários dias.

Os cientistas da rede World Weather Attribution (WWA) concluíram na altura que estas chuvas torrenciais, sem precedentes em 75 anos, foram provavelmente exacerbadas pelas alterações climáticas.