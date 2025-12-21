Dois corpos foram neste domingo encontrados, acreditando-se que serão de pescadores que no domingo passado naufragaram.

Um foi encontrado na Praia de Moledo, em Caminha e outro na Praia da Ínsua, em Viana do Castelo.

No caso de Moledo, em comunicado, a AMN referiu que o alerta para a presença de um corpo naquela praia aconteceu às 08h56 tendo sido ativada a Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de Caminha e a Polícia Judiciária (PJ). Após a confirmação do óbito, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Viana do Castelo.

Já esta tarde foi noticiado que outro corpo foi encontrado. Este na Praia da Ínsua, em Viana do Castelo que também se acredita ser de um dos três pescadores desaparecidos desde domingo, depois do barco em que seguiam ter naufragado. Em comunicado, a AMN referiu que o alerta para a presença de um corpo naquela praia aconteceu às 11h39 tendo sido ativada a Polícia Marítima e os bombeiros de Caminha e de Viana do Castelo, o INEM, a GNR e a Polícia Judiciária (PJ). Após a confirmação do óbito, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Viana do Castelo.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a prestar apoio às vítimas e aos familiares, adiantou a AMN.

Uma embarcação com cinco pessoas a bordo naufragou pelas 12h20 do passado domingo numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha.

Duas das cinco pessoas foram retiradas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo, e os outros três, de nacionalidade indonésia, continuaram desaparecidos, apesar das buscas ao largo de Caminha.

(Notícia atualizada com a descoberta de novo corpo)