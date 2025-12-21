Um grande nevão na madrugada deste domingo que marca o início do inverno deixou várias localidades do norte e centro do país sob um manto branco e provocou constrangimentos na circulação rodoviária em estradas como a A24, a A27 e a EN321, em Cinfães.

A neve caiu em várias localidades como Castro Daire, Viseu, Caramulo, Guarda e Serra da Estrela (onde as estradas foram encerradas) mas, também, em Ponte de Lima, Gerês e Trás-os-Montes. Veja as fotos na fotogaleria.

Ponte de Lima. FOTO: Paulo Barreiro de Sousa/Facebook 23 fotos

Os acessos à Torre, no maciço central da Serra da Estrela encontram-se encerrados este domingo, segundo informações da Guarda Nacional Republicana à Lusa. As estradas de Sabugueiro para a Torre do lado oeste e de Piornos para a Torre e zona sul de Loriga encontram-se encerradas.

Por outro lado, o acesso da Covilhã para Piornos já se encontra aberto. A circulação automóvel também já se faz entre Gouveia e Manteigas pela Estrada Nacional 232 até às Penhas Douradas e de Manteigas para Piornos, acrescentou a mesma fonte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para estas zonas, prevendo-se a queda de neve acima de 1.200 metros, “subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela, com acumulação entre um e cinco centímetros, podendo ser até 10 centímetros na Torre”.

De acordo com o IPMA, poderão verificar-se perturbações causadas pela queda de neve “com acumulação e possível formação de gelo”, provocando “vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores” e dificuldades em abastecimentos locais.

A meteorologista do IPMA Alexandra Fonseca avançou à RTP Notícias que a partir das 21h00 deste domingo haverá um novo aviso amarelo para a queda de neve na região norte (Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança). Na tarde de segunda-feira juntam-se a este aviso Castelo Branco e Guarda, com o IPMA a prever “vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados”.

Nas últimas horas, vários distritos estiveram sob aviso laranja por causa da queda de neve (Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu), um aviso que o IPMA emite sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado”.

A temperatura deve subir nos próximos dois dias mas, a partir de dia 24, haverá uma nova descida que se prolongará até ao final da semana, trazendo nova possibilidade de neve nas regiões centro e norte. “Espera-se que pelo menos no dia 24 não haja precipitação”, o que “para as viagens para celebrar o Natal poderá ser uma ajuda”, acrescentou Alexandra Fonseca.

As autoridades apelam à máxima proteção e a cuidados redobrados na circulação, devido a este nevão que é um dos maiores do ano. O inverno começa, em Portugal, às 15h03 deste domingo.