Após uma breve investigação, a Polícia Judiciária concluiu que as motivações que levaram ao homicídio do investigador Nuno Loureiro e de dois estudantes na Universidade de Brown, nos Estados Unidos da América não estão em Portugal, pelo que devolvem ao FBI a busca pelas origens dos crimes, avança a CNN Portugal.

A investigação foi conduzida quando se descobriu que o português Cláudio Valente era o principal suspeito dos homicídios, pelo que a PJ estabeleceu contactos com testemunhas próximas da vítima e do alegado assassino para averiguar possíveis motivações.

Nuno Loureiro e Cláudio Valente frequentaram o Instituto Superior Técnico (IST) em simultâneo, mas a investigação concluiu que não foram encontradas razões de animosidade suficientes durante este percurso que justifiquem o crime que ocorreu no passado dia 16 de dezembro.

A PJ afasta-se então da investigação, passando a total responsabilidade pela busca de um motivo que possa ter levado à morte do físico português e das duas vítimas mortais do tiroteio em Brown para as autoridades norte-americanas.