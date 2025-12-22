A cerimónia de despedida, o choque dos vizinhos e os tiros onde “nada acontece”. A morte de Nuno Loureiro sentida em Boston

Na rua mais portuguesa de Boston, o almoço de domingo no Clube Desportivo Faialense foi de despedida. Há quase 54 anos que aqui se reúne a comunidade portuguesa e nesse dia, numa sala decorada com luzes e coroas de Natal, dezenas de familiares e amigos juntaram-se em homenagem a Nuno Loureiro, o físico morto no dia 15 de dezembro.

Apesar dos pratos quase vazios, mantêm-se à mesa os adultos enquanto muitas crianças abrem a porta a correr e descem as escadas íngremes em direção à sala de jogos do Clube Desportivo Faialense. O evento, sabe o Observador, contou com a família próxima do viseense de 47 anos morto a tiro em casa. O suspeito do crime é Cláudio Valente, também português.

De saída do salão e já a enfrentar o forte vento frio da tão portuguesa Cambridge Street, compatriotas e colegas de trabalho dizem que “é demasiado cedo para falar” sobre uma tragédia que ainda estão a digerir e para a qual ainda não encontraram respostas que temem nunca vir a ter.

Aberto ao público geral e contíguo à divisão onde decorre a cerimónia, o café Faialense recebe muitos portugueses que se sentam ao balcão para discutir de tudo enquanto comem como se estivessem novamente em casa. Só as luzes de Natal destoam da decoração repleta de quadros do clube da ilha açoriana e das imagens pitorescas de paisagens do arquipélago. Ali, como em outros restaurantes da mesma rua, não se esquece o que aconteceu.

“Os portugueses aqui têm praticamente a sua vida organizada, estão bem vistos. Nunca tivemos problemas e agora acontece um caso destes… A gente fica sempre chocada, ‘you know’?”, desabafa Fernando Gomes, dono da vizinha Casa Portugal, a viver há largas décadas “na América”.