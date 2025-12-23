Uma mulher de 53 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detida na cidade de Ponta Delgada, nos Açores, com cerca de 10 quilos de haxixe, anunciou a PJ nesta terça-feira.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ), a detenção, “em flagrante delito”, foi realizada com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR) e a mulher está “fortemente indiciada pela prática do crime de tráfico de estupefacientes”.

A PJ adianta, em comunicado de imprensa, que a detenção ocorreu no âmbito de “uma operação policial que permitiu a apreensão de cerca de 10 quilos de haxixe, […] na posse da suspeita”.

“A substância apreendida seria suficiente para a preparação de aproximadamente 50.000 doses individuais”, é referido.

A detida ficou em prisão preventiva após ser presente a primeiro interrogatório judicial.