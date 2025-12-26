A primeira-ministra de Moçambique, Benvinda Levi, pediu esta sexta feira o desenvolvimento de infraestruturas de apoio à pesca e criação de condições apropriadas de manuseamento e conservação dos produtos pesqueiros até à sua comercialização.

“O diretor-geral do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infraestruturas Pesqueiras [Infrapesca], Júlio Picardo, e a sua equipa deverão centrar a sua atenção no desenvolvimento de infraestruturas de apoio à pesca e aquacultura que incluam a criação de condições apropriadas de manuseamento e de conservação dos produtos pesqueiros desde a sua captura até a colocação no mercado interno e externo”, disse Levi, durante o empossamento de Picardo como novo diretor-geral.

A governante acrescentou que a nova direção do Infrapesca deverá continuar a aprimorar e a consolidar os mecanismos de coordenação e articulação com o setor privado para garantir o aumento da produção de pescado a nível nacional, o que irá concorrer para a criação de mais postos de emprego e mais rendimento, bem como contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos moçambicanos.

De acordo com Benvinda Levi, o Infrapesca deve implementar, ao longo dos mais de 2.700 quilómetros de costa marítima de que Moçambique dispõe, ações que concorram para maior rentabilidade das infraestruturas de manuseamento do pescado e demais operações portuárias das frotas de pesca artesanal, semi-industrial e industrial.

Na mesma ocasião, foi conferida posse a Adolfo Albino, nomeado presidente do Conselho de Administração (PCA) do Instituto Nacional do Mar (Inamar), bem como a Carlos Langa e Mijóia Caetano, empossados como diretores-gerais adjuntos do Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) e do Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (Ipeme), respetivamente.