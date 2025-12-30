Google começa a permitir que alguns utilizadores mudem o seu endereço de email

Entretanto, já disponível em português, a página indica que a alteração ainda não é para todos, explicando, no entanto, como a mudança poderá será feita. Será realizada através do link myaccount.google.com/google-account-email. Nas “Informações pessoais”, deverá clicar em “E-mail”, onde poderá surgir a opção “Mudar e-mail da Conta do Google”.

A Google esclarece ainda que o atual e-mail da Conta do Google não desaparece e que o utilizador vai continuar a receber e-mails em ambos os endereços.

Por outro lado, os dados guardados na conta não serão afetados, incluindo “fotos, mensagens e e-mails enviados para o endereço anterior” e poderá voltar a usar o endereço antigo quando quiser, mas “não será possível criar um novo e-mail terminado em @gmail.com para a sua conta durante os 12 meses seguintes”. Também não será possível eliminar o novo endereço.

Por último, a Google recomenda ainda aos utilizadores — cerca de 1,8 mil milhões de pessoas usam todos os meses a sua conta do Gmail — que façam “backup dos dados como medida de segurança” e avisa que “algumas definições das suas aplicações” podem ser redefinidas.

Sem previsão da chegada a Portugal ou da abrangência da medida, o Observador contactou a Google, mas até ao momento ainda não obteve mais informações.