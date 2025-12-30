O Governo do Irão mostrou esta terça-feira disponibilidade para implementar reformas para manter o poder de compra dos cidadãos, na sequência dos recentes protestos desencadeados pelo agravamento da situação económica.

A porta-voz do Governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, anunciou que o Governo vai aprovar duas medidas na quarta-feira para evitar o agravamento do nível de vida dos cidadãos: um “cabaz de alimentos” e “um bónus” para os bens alimentares básicos.

Uma das tarefas do Executivo é ouvir, disse Mohajerani, acrescentando que o Ministério do Interior vai estabelecer um mecanismo de diálogo depois de se reunir com representantes dos manifestantes, de acordo com a agência de notícias iraniana IRNA.

Os protestos no Irão começaram no domingo com o encerramento de lojas e a organização de marchas em Teerão e noutras cidades do país.

O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, destacou, numa mensagem divulgada nas redes sociais, que o Governo tem agendadas “reformas fundamentais” do sistema monetário e bancário para preservar o poder de compra dos cidadãos.

معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آن‌ها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) December 29, 2025

O Governo iraniano procura conter os protestos liderados pelos comerciantes de vários mercados de Teerão que começaram no domingo e continuaram na segunda-feira com o encerramento de estabelecimentos comerciais e marchas no sul e no centro da capital.

Cidadãos de outras cidades, como Malard (na província de Teerão), Karaj (norte), Kerman (sudeste), Zanyan e Hamadan (noroeste) e em Qeshm (sul), juntaram-se aos protestos.

Algumas imagens das manifestações referidas pela agência de notícias espanhola EFE mostraram que as autoridades usaram granadas de gás lacrimogéneo em algumas cidades para dispersar os manifestantes.

No segundo dia consecutivo de protestos, a Guarda Revolucionária advertiu os participantes de que se opõe a “qualquer tentativa de ameaça à segurança”.

Ao mesmo tempo, a agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, afirmou que os meios de comunicação social anti-iranianos e as organizações de segurança estrangeiras, através de alguns “agentes internos”, estiveram presentes em manifestações para transformar os protestos em tumultos.

Os protestos foram desencadeados pela volatilidade da moeda iraniana, que se desvalorizou constantemente em relação às moedas estrangeiras, sobretudo o dólar norte-americano.

Os comerciantes consideraram a situação prejudicial para os negócios, pois não conseguem fixar os preços para os produtos, sendo que os custos de reposição e armazenamento aumentaram.

A moeda iraniana atingiu um novo mínimo histórico de 1.440.000 riais por dólar norte-americano no domingo, mas hoje recuperou ligeiramente, sendo negociada a 1.370.000 riais por dólar no mercado paralelo.

Os dados recentes do Centro de Estatísticas do Irão indicaram que a inflação ultrapassou os 52% entre novembro e dezembro, e que os preços dos alimentos aumentaram, em média, mais de 66% no último ano, reduzindo drasticamente o poder de compra da população.

A situação intensificou a pressão sobre os setores produtivo e comercial, num contexto marcado pelas sanções internacionais e pelas restrições económicas impostas ao Irão devido ao programa nuclear.