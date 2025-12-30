A Premier League despediu-se de 2025 da melhor forma, com um jogo de risco elevado entre dois dos três primeiros classificados, que se encontravam separados por três pontos à partida para a derradeira jornada da primeira metade da competição. Depois de mais um grande início de temporada, o Arsenal começou a perder gás entre novembro e dezembro, com o ponto mais negativo a registar-se na visita ao Villa Park, que terminou com a vitória do Aston Villa na última jogada (2-1). Esse jogo acabou por ser o último em que os gunners cederam pontos, mas também foi aquele que deixou uma vantagem que parecia confortável reduzida a dois e três pontos. Por outro lado, a forma de Viktor Gyökeres, que marcou apenas um golo, de penálti, em dezembro, continuava a ser questionada.

“Temos um jogo muito difícil pela frente. Sabemos o nível deles, o que estão a fazer, mas também é um jogo bonito para se preparar e jogar. Eles merecem estar onde estão. Veja o que estão a fazer, a consistência que têm demonstrado e o que o Unai [Emery] fez com o clube. Acho que merecem todo o crédito, porque estão a fazê-lo em campo, onde é preciso mostrar o seu nível. Derrota? Vamos rever o jogo. Tenho algumas ideias e coisas que temos de fazer melhor. Foi bastante cruel a forma como perdemos, mas vamos aprender com isso. Se usarmos essa motivação e essa raiva da maneira certa, podemos ganhar. Vamos estar muito atentos à situação e ao calendário de certos jogadores [que regressam de lesão]. Quando olhamos para os outros clubes, eles têm 24 ou 25 jogadores, por isso não há nada de especial no nosso plantel. A questão é que tivemos mais lesões do que o esperado, algumas delas inevitáveis, diria eu, mas queremos melhorar e sabemos como é importante ter os jogadores certos disponíveis durante a temporada”, assumiu Arteta.

“Eles estão a competir ao mais alto nível. Competir é adaptar-se ao adversário, impor-se, impor os seus duelos individuais, impor as jogadas ensaiadas e impor a estrutura tática. É claro que jogámos contra eles há três semanas e mostrámos a nossa capacidade de resposta, de competir contra eles e, no final, até de ganhar o jogo. Foi um jogo muito difícil. Precisávamos de ter um melhor desempenho coletivo e individual, e até precisávamos de mostrar a nossa mentalidade, vencendo no último minuto. Amanhã [terça-feira] vai ser um jogo diferente. Eles vão jogar no Emirates e vão sentir-se mais fortes. Agora é o nosso teste. Acho que eles são os favoritos [a ganhar a Premier League]. A forma como estão a construir a equipa, como estão a melhorar muitas coisas, com mais jogadores no plantel… É o maior teste que vamos enfrentar”, respondeu Emery.

Sem o lesionado Declan Rice, Mikel Arteta lançou Mikel Merino, Martín Zubimendi e Martin Odegaard no meio-campo, com Viktor Gyökeres a segurar a titularidade ao lado de Bukayo Saka e Leandro Trossard. No entanto, a grande novidade foi o regresso de Gabriel Magalhães ao onze londrino, bem como o de Kai Havertz ao banco, depois de o alemão se ter lesionado gravemente na primeira jornada. Nos villans, Matty Cash e Boubacar Kamara, que viram o amarelo em casa do Chelsea e cumpriram suspensão no regresso à capital de Inglaterra, foram as ausências mais sonantes, com Unay Emery a lançar de início Lamare Bogarde e Amadou Onana. Para além das mexidas obrigatórias, Jadon Sancho e Ollie Watkins voltaram à titularidade.

Com o Arsenal mais ofensivo e o Aston Villa mais na expectativa, a primeira oportunidade saiu da cabeça de Gyökeres, que tentou corresponder a um cruzamento de Piero Hincapié, mas falhou o alvo (7′). Na resposta, o sueco deixou-se antecipar no duelo com Ezri Konsa e originou uma transição rápida conduzida pelo central, que serviu Watkins dentro da área, mas o remate de primeira do avançado saiu ao lado (13′). Os gunners continuaram desorganizados e a conceder muito espaço entre as linhas defensiva e intermédia e, em novo ataque rápido, o internacional inglês rematou muito para fora (18′). Pouco depois, Trossard voltou a desequilibrar na esquerda e cruzou para o primeiro poste, Gyökeres antecipou-se a Konsa e cabeceou ligeiramente ao lado (36′). Apesar da espectacularidade, o nulo continuou a prevalecer ao intervalo (0-0).

Sem Onana, que se lesionou no primeiro tempo, Emery colocou em campo John McGinn e, nos instantes iniciais, Bukayo Saka cobrou um canto na direita para o coração da pequena área e, na disputa com Emiliano Martínez, que sofreu um toque com o cotovelo, Gabriel Magalhães encostou de cabeça para o golo inaugural, que acabou por ser validado pelo VAR (48′). Pouco depois, Martin Odegaard recuperou a bola em zona central, conduziu e isolou Martín Zubimendi que, perante a saída de Dibu, atirou a contar para o 2-0 (52′). O novo espírito combativo dos gunners continuou a deixar os villans em dificuldades e, depois de um canto conquistado por Viktor Gyökeres, Jurrien Timber teve tudo para marcar, mas finalizou por cima (60′). Já com Donyell Malen e Andrés García em campo, Odegaard quase aproveitou nova perda de bola do Aston Villa, mas Martínez impediu o golo com uma grande defesa junto à relva (66′).

No lance seguinte, Odegaard cruzou na esquerda para um cabeceamento deficiente de Saka, mas Lucas Dignes viria a perder para o inglês e a bola sobrou para o remate de Leandro Trossard, à entrada da área, para mais um golo, que teve de voltar a ser validado pelo VAR (69′). Com a vitória consumada, Gabriel Jesus rendeu Gyökeres na frente de ataque dos londrinos e, na primeira vez que tocou na bola, o brasileiro recebeu de Trossard na zona da meia-lua e, de pé direito, desferiu um remate colocado para o 4-0 (78′). Até ao fim, Ollie Watkins ainda reduziu as contas com um remate para a baliza deserta, depois de uma jogada de insistência de Malen (90+4′). Feitas as contas, o Arsenal rubricou a sétima vitória seguida em casa para a Premier League e deixou o Aston Villa mais longe do sonho (45 pontos contra 39). O Manchester City está, para já, a cinco pontos, mas ainda vai entrar em ação no primeiro dia do novo ano.