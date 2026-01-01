O antigo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebeu esta quinta-feira alta do hospital DF Star e regressou para a sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está a cumprir uma pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, noticiou o jornal Globo.

O ex-líder brasileiro foi internado na véspera de Natal para tratar duas hérnias inguinais. No hospital, Jair Bolsonaro fez ainda três procedimentos para tratar da crise de soluços que tem vindo a sofrer.

Os médicos que acompanharam Jair Bolsonaro consideram que, nos últimos dias, o ex-Presidente estava melhor e que já não sofria de crise de soluços — daí ter tido alta e regressado à prisão.

Por sua vez, os advogados de Jair Bolsonaro pediram por várias vezes que lhe fosse concedida a prisão domiciliária de de carácter “humanitário” por conta do estado de saúde, mas, até ao momento, o Supremo Tribunal brasileiro negou todos os recursos.

Na quarta-feira, e na sequência desta última intervenção cirúrgica, os advogados do ex-Presidente brasileiro voltaram a pedir prisão domiciliária por motivos de saúde, mas o Supremo Tribunal Federal do Brasil voltou a rejeitar o pedido.

Jair Bolsonaro, 70 anos, sofre as sequelas de um ataque sofrido em 2018, quando foi esfaqueado no abdómen durante um comício da campanha presidencial. Desde então, foi submetido a diversas cirurgias.