Centenas de pessoas desfilaram este domingo para lembrar as vítimas do incêndio num bar na estância de esqui suíça de Crans-Montana, que fez 40 mortos e muitos feridos graves.

O desfile seguiu-se a uma missa na capela de Saint-Christophe, em Crans-Montana, e subiu a montanha, em silêncio, até ao bar “Le Constellation”, onde se deu o incêndio, na noite de passagem de ano. Aí chegadas, as pessoas juntaram-se num aplauso demorado, segundo relata a agência de notícias AP, no local.

Durante a missa, o reverendo Gilles Cavin referiu-se à “terrível incerteza” das famílias que ainda não sabem se os seus estão entre os mortos ou os feridos.

O incêndio que deflagrou pela 01h30 do dia 01 de janeiro no “Le Constellation” causou 40 mortos e 119 feridos.

A polícia suíça já identificou 24 das vítimas mortais do incêndio: 18 cidadãos suíços (quatro mulheres e seis homens) entre os 14 e os 31 anos; dois italianos de 16 anos; um cidadão com dupla nacionalidade, de Itália e Emirados Árabes Unidos, também de 16 anos; um romeno de 18 anos; um francês de 39 anos e um turco de 18.

A tarefa de identificação está a ser realizada pela Polícia Cantonal do Valais e pelo Instituto de Medicina Legal da Suíça.

Entre as 119 pessoas que ficaram feridas, na maioria com queimaduras muito graves e extensas, está pelo menos uma cidadã portuguesa, sendo que outra está dada como desaparecida.

As autoridades suíças abriram uma investigação criminal aos proprietários do bar, um casal francês, que podem ser acusados de homicídio involuntário, dado que, segundo dados preliminares, o fogo terá sido desencadeado por velas incandescentes colocadas em garrafas de champanhe, que terão tocado o teto do bar, cheio de gente.

Segundo os registos comerciais consultados pela agência de notícias AFP, Jacques e Jessica Moretti, proprietários do “Le Constellation” e de outros dois estabelecimentos em Crans-Montana e na cidade vizinha de Lens, já foram ouvidos como testemunhas.

A Suíça vai observar um dia de luto nacional em 9 de janeiro.