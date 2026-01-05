Quando as forças norte-americanas atacaram a Venezuela, a hora já era tardia em Washington DC. A operação, que durou mais de duas horas, começou por volta das 1h00 na capital dos EUA (6h00 em Lisboa). As primeiras notícias só surgiram perto das 2h45 locais, mas, alguns minutos antes, utilizadores nas redes sociais notavam que as pizzarias abertas perto do Pentágono estavam a ter um aumento de procura.

Na rede social X, a conta Pentagon Pizza Report dedica-se a notar quando é que ocorrem estes picos de atividade nas pizzarias próximas do centro das forças armadas norte-americanas, usando uma ferramenta do Google Maps.

Às 2h04 de Washington, cerca de 40 minutos antes de vários órgãos noticiosos norte-americanos noticiarem o ataque, a página revelou que a procura no restaurante Pizzato Pizza, aberto toda a noite e a menos de 20 minutos do edifício, tinha “subido subitamente“.

Pizzato Pizza, a late night pizzeria nearby the Pentagon, has suddenly surged in traffic. As of 2:04am ET pic.twitter.com/P60jMKfT1d — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) January 3, 2026

O fenómeno é conhecido como a “Teoria da Pizza” e, apesar de não ter nenhuma base científica, estas observações não são uma novidade durante as ações militares da Administração Trump. Em junho do ano passado, a mesma conta publicou que “quase todos” os restaurantes de pizza perto do Pentágono tiveram “um pico ENORME na sua atividade” pelas 18h59 na hora local (meia-noite em Lisboa). Uma hora depois, conforme noticiou o jornal britânico The Guardian, a televisão estatal iraniana relatava explosões na capital de Teerão, naquilo que se viria revelar ser o ataque de Israel ao Irão.

As of 6:59pm ET nearly all pizza establishments nearby the Pentagon have experienced a HUGE surge in activity. pic.twitter.com/ZUfvQ1JBYM — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) June 12, 2025

As raízes que ligam a pizza a um sinal de que os EUA se preparam para fazer algum tipo de ação militar remontam ao início da guerra do Golfo, em 1990. Tudo começou quando Frank Meeks, então dono de várias lojas da franquia Domino’s na capital norte-americana, contou ao Los Angeles Times que um maior número de encomendas para o Pentágono significaria que um evento importante viria a caminho.

Na altura, o recorde de entregas numa noite tinha sido de 21 pizzas encaminhadas para a sede da CIA, na cidade próxima de Arlington, na madrugada de 1 para 2 de agosto. Nesse dia 2 de agosto, o Irão invadiu o Kuwait, dando início ao conflito e à Operation Desert Shield, lançada pelos militares norte-americanos.

“A imprensa nem sempre sabe quando algo importante vai acontecer porque está a dormir, mas os nossos entregadores estão na rua às 2 da manhã”, disse então o dono.