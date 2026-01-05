Quando se pensa que não existe mais fundo, eis que alguns comentários feitos na rede X se tornaram quase “notícia”. “Põe-te daqui para fora seu idiota inútil. Disseste que te ias embora. És mais um como o José [Mourinho], a implorar por uma indemnização. Foste apoiado e tomaste algumas das piores decisões táticas que já vi num jogo. Não há mais ninguém para culpar a não ser tu mesmo. Assume a responsabilidade como prometeste e põe-te no car****”, dizia. Quem escreveu? Arron Scholes. Quem é Arron Scholes? Um antigo jogador de clubes amadores de 27 anos. Porque tem “importância”? Porque é filho do antigo internacional e capitão do Manchester United, Paul Scholes. E só isso parece servir para colocar mais achas na fogueira.

O empate do Manchester United no clássico em Leeds, onde esteve em desvantagem na segunda parte antes de chegar de novo à igualdade menos de três minutos depois antes de um final onde viu Matheus Cunha ter um remate ao poste e os visitados criarem mais uma boa situação, teve um impacto como mais nenhum outro resultado parece ter registado desde o início da época. Por um lado, e tendo em conta o histórico recente, a sexta posição a três pontos dos lugares de acesso à Champions não é propriamente “mau”. Por outro, há mais de um mês que a equipa tenta dar o salto para esses lugares e não consegue. Pelo meio, a equipa tem cada vez mais baixas – nesta altura são oito, entre alguns nomes de peso e potencialmente titulares como Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, De Ligt, Maguire ou Mason Mount. Ainda assim, tudo parece neste momento secundário perante uma guerra cada vez menos surda e mais aberta no plano interno.

“Jogámos bem, tivemos maior controlo no jogo do que frente ao Wolverhampton. Isso é importante porque mostra que podemos preparar-nos para o jogo a partir dos erros cometidos na partida anterior. Controlámos o Leeds, nas bolas paradas, nas segundas bolas, eles são muito rápidos na frente. Tivemos oportunidades para ganhar. Estamos a perder jogos nos detalhes. No golo do Leeds, estamos a controlar e marcam num pontapé longo, numa transição, mas conseguimos voltar ao jogo. No ano passado teria sido diferente. Este ano conseguimos controlar mais mas é frustrante não conseguirmos a vitória”, referiu Amorim numa primeira zona de entrevistas rápidas após o encontro em Leeds, neste caso em declarações à TNT Sports.

“Golo do Leeds? O Ayden [Heaven] e o Leny [Yoro] são muito jovens mas não foi isso. Se jogas tão bem durante 90 minutos, um erro pode acontecer. Se olharmos para o jogo, podíamos ter marcado o segundo e ninguém estaria a falar do golo do Leeds. O Matheus [Cunha] esteve bem mas não só ele. O Zirkzee jogou bem no tempo que esteve em campo, o Sesko fez um bom papel de ligação, o Ugarte está a dar mais à equipa. Estou agradado. Se estes rapazes jogarem bem, temos sempre maior probabilidade de vencer. Saída do Zirkzee em janeiro? O United é um dos maiores clubes do mundo. Se estás aqui e a estás a pensar em estar num clube diferente, algo está errado contigo. Vamos focar no próximo jogo e prepará-lo com os jogadores que temos. Espero minutos do Bruno Fernandes e do Mason Mount”, acrescentou de seguida.

Mais tarde, já em declarações à BBC, o técnico abordou sobretudo a questão do foco durante os 90 minutos de jogo. “Quando estamos a controlar, temos de ter atenção a todos os detalhes. Vimos isso contra o West Ham: estávamos a controlar, desligámos por um momento e sofremos o golo. Temos de estar ligados em todos os momentos. Conseguimos controlar as emoções e marcar golo a seguir e ainda tivemos uma grande oportunidade. Penso que merecíamos um pouco mais mas está tudo bem”, apontou o português.

???? NEW! Ruben Amorim’s position is in serious doubt after his criticism of the Manchester United hierarchy [@samuelluckhurst] pic.twitter.com/7hDnPWTyM8 — SimplyUtd (@SimplyUtd) January 5, 2026

No entanto, havia o elefante na sala pronto a “partir a loiça”. Este sábado, o The Times tinha sido a primeira publicação inglesa a falar de forma mais aberta sobre o degradar da relação entre Ruben Amorim e Jason Wilcox, diretor para o futebol do Manchester United. Razão? A falta de reforços neste mercado de inverno. “Como será a nossa abordagem? Já falámos sobre isso… Se olharem para o nosso plantel, penso que será impossível alguém sair. Mexidas? Terão de falar com o Jason… Sistema? Para jogar num 3x4x3 perfeito é preciso gastar muito dinheiro e ter tempo. Como se está a perceber, isso não vai acontecer, por isso vou ter de me adaptar à situação”, comentou. A certa altura da conferência, já numa fase mais quente com um dos jornalistas, o português voltou a dizer muito mesmo sem dizer nada: “Não me arrependo de nada [do que disse sobre o mercado], mas não quero falar sobre isso. Tu és muito inteligente, por isso…”.

Também este fim de semana, o The Telegraph foi um pouco mais longe e, entre algumas informações, referiu que o próprio Jason Wilcox teria abordado Ruben Amorim de forma direta a propósito do sistema tático que tem vindo a utilizar, o 3x4x1x2, com o técnico a garantir aquilo que tem dito sempre em termos públicos: tem uma ideia, quer criar uma identidade e não se vai desviar daquilo em que acredita. Na conferência após o empate em Leeds, foi notório que o português não gostou de ver algumas coisas escritas na imprensa inglesa e pela primeira vez “explodiu”, naquilo que é um “esticar de corda” que irá sempre promover mudanças.

???? Rúben Amorim: “I’m gonna be Man United’s MANAGER, not coach. I was very clear”. “I am not going to quit. I am going to do my job until another guy is coming here to replace me. I came here to be the manager”. pic.twitter.com/ZCO1ZwUH5j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2026

“Para pararmos com tudo isto, e eu notei que recebem informação seletiva, vim para ser o manager do Manchester United, não para ser o treinador do Manchester United. Isso é claro. Sei que não me chamo Tuchel, que não me chamo Conte, que não me chamo Mourinho mas sou o manager do Manchester United. Assim será durante 18 meses ou quando a Direção decidir mudar. Esse foi o meu ponto, quero acabar assim. Não vou desistir. Vou fazer o meu trabalho até vir outro para me substituir”, apontou a determinada altura, numa série de respostas onde focou sempre essa diferença: é o manager, não é apenas o treinador.

????️ "I came here to be the manager of Manchester United, not the coach"

????️ "If people can't handle criticism we need to change the club" Ruben Amorim issues a strong statement following Manchester United's draw with Leeds and insists that 'he will not quit' from his role ???? pic.twitter.com/DlsOFymdL9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 4, 2026

“Quero dizer apenas que vou ser o manager desta equipa, não apenas o treinador. Fui muito claro. Isso vai acabar em 18 meses. Depois, toda a gente vai seguir em frente. Esse foi o acordo, esse é o meu trabalho, não ser apenas o treinador. Se as pessoas não conseguirem aguentar os Gary Nevilles e as críticas, temos de mudar o clube. Só quero dizer isso. Vim para ser o manager, não para ser o treinador. Todos os departamentos, o de scouting e o diretor desportivo, têm de fazer o trabalho deles. Eu tenho de fazer o meu e, daqui a 18 meses, seguimos em frente”, voltou a destacar, naquilo que foi mais uma crítica dupla para bom entendedor em termos internos, não só para as posições referidas mas também para o “ruído” de fora.

Ruben Amorim não poupou palavras na conferência após o empate com o Leeds ????️????#DAZNPremier pic.twitter.com/6d14BMMoxP — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 4, 2026

O impacto das declarações não demorou a fazer-se sentir. O The Guardian e o The Times foram recuperar o momento em que Ruben Amorim foi contratado para recordar que o anúncio foi feito como “head coach” (treinador principal) e não manager. O The Telegraph foi mais longe, avançando que o português estará a ser pressionado para deixar cair as suas ideias táticas ou ter o lugar em risco. Mais: a publicação recuperou um episódio que aconteceu na altura do empate do Manchester United frente ao Fulham, mais concretamente uma mensagem que terá sido enviada por Christopher Vivell, diretor do scouting dos red devils, a vários elementos da Direção com a descrição feita por Marco Silva sobre a forma de parar este United.

????️ "Amorim is now starting to unleash a little bit" Gary Neville believes Ruben Amorim's post-match comments suggest he is not happy with the hierarchy at the club. pic.twitter.com/w4FtTLa8xb — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 4, 2026

“Sabíamos como eles defendem e sabemos que eles gostam de pressionar a partir da linha de cinco. E se não lhes deres referências para eles pressionarem a partir da linha de cinco, consegues criar superioridade no meio. Sabemos que eles jogam com dois no meio, por isso tentámos criar uma sobrecarga com os nossos três, mais o Alex [Iwobi]. Foi tão simples quanto isso”, disse então o treinador português da formação de Londres, que é apontado como uma das possibilidades em caso de saída de Ruben Amorim, entre muitos nomes. No entanto, e antes de qualquer escolha, falta saber o que irá acontecer no United a breve prazo. E, depois da conferência em Leeds, a corda parece demasiado esticada para tudo continuar como está.