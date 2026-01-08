Um homem, de 30 anos, de nacionalidade estrangeira, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter tentado matar um colega de trabalho, em 2021, em Elvas, no distrito de Portalegre, anunciou aquela força policial.

Em comunicado divulgado na quarta-feira, ao final do dia, a PJ revelou que o alegado autor do homicídio na forma tentada, sob o qual pendia um mandado de detenção europeu, andava fugido desde o crime, perpetrado em julho de 2021.

“Na sequência da prática do crime o suspeito terá inicialmente fugido para Espanha, vindo recentemente a ser localizado em França”, indicou.

Esta terça-feira, a PJ, através da Unidade de Cooperação Internacional, deslocou-se à cidade de Toulouse, em França, para transportar para Portugal este cidadão estrangeiro, após as autoridades francesas terem dado cumprimento ao mandado de detenção europeu.

Contactado esta quinta-feira pela agência Lusa, fonte do Ministério Público (MP) revelou que o suspeito tem 30 anos, enquanto a vítima da alegada tentativa de homicídio, da mesma nacionalidade estrangeira do agressor, tem 45 anos.

A fonte do MP acrescentou que os factos ocorreram em contexto laboral, quando os dois homens eram colegas de trabalho na campanha de apanha do tomate, em julho de 2021.

De acordo com o comunicado da PJ, “ambos envolveram-se em agressões mútuas na sequência de uma discussão por motivo fútil”.

Contudo, “alguns minutos depois”, o suspeito desferiu “três golpes de faca” no outro homem, “que o atingiram em zonas vitais do corpo, nomeadamente um na cabeça e dois na zona abdominal”, pode ler-se no comunicado.

A PJ assinalou que o homem esfaqueado correu risco de vida, “que só a pronta assistência do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] evitou”.

O suspeito foi presente, na quarta-feira, ao Tribunal de Portalegre, que determinou a sua prisão preventiva, pelo que foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Elvas, indicou à Lusa a fonte do MP.