O chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, vetou nesta quinta-feira o projeto de lei que reduz as penas do ex-Presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pela tentativa de golpe de Estado.

A assinatura do veto foi feita durante cerimónia no Palácio do Planalto, em Brasília, para recordar os três anos desde os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023.

No final do ano passado, o congresso aprovou um projeto de lei que diminuiria a pena dos condenados pelos ataques aos três poderes e pela tentativa de golpe de Estado. Entre os beneficiados estava Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão e que se encontra a cumprir a pena num estabelecimento da Polícia Federal em Brasília.