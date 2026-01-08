Marco Rubio, o Secretário de Estado dos EUA, e John Ratcliffe, diretor da CIA – além, claro, de Donald Trump – são as principais figuras retratadas numa fotografia tirada durante a captura de Nicolás Maduro (e distribuída pela própria Casa Branca) e que está a ser comparada com a fotografia da sala de crise de Obama, em que todos tinham o mesmo olhar expectante aquando da também histórica captura de Osama Bin Laden, em 2011.

Apesar das comparações, são grandes as diferenças entre as duas – a primeira, desde logo, é que a fotografia com Obama foi tirada na sala de crise da Casa Branca, em Washington DC, e o registo da reação da administração Trump à operação, à medida que ela se desenvolvia, foi feito no resort de luxo de Mar-A-Lago, na Flórida, propriedade do Presidente dos EUA. Foi lá que alguns membros da administração Trump – mas não todas as principais figuras – se reuniram para acompanhar aquele momento histórico.

White House via Getty Images

Sentados em cadeiras douradas, na principal foto partilhada pela Casa Branca, estão apenas Donald Trump – ocupando um lugar central na foto que contrasta com a posição quase secundária e lateral em que Obama estava sentado na foto de 2011 – e um homem que o jornal Politico identificou como Stephen Miller, adjunto do chefe de gabinete da Casa Branca. A sala está rodeada de cortinas escuras que a protegem da claridade do resto da casa.

Todos os outros responsáveis que aparecem na foto de Trump estão de pé, em segundo plano. Marco Rubio, John Ratcliffe e, mais atrás, o oficial naval Marshall Boyd, o chefe de gabinete do Secretário da Guerra Pete Hegseth, Ricky Buria, e outro responsável da Casa Branca, William “Beau” Harrison. Hegseth também está na sala mas não aparece na principal foto partilhada pela Casa Branca a preto e branco – está apenas numa outra imagem que também foi divulgada.

White House via Getty Images

Quem não está na imagem, em nenhuma das que foram partilhadas pela Casa Branca, é o vice-presidente dos EUA, JD Vance. O que é mais um contraste com a foto de Obama em 2011 – o então vice-presidente Joe Biden aparece na imagem, bem como Hillary Clinton, Secretária de Estado daquela administração.

Questionado pela NBC News, um porta-voz do vice-presidente disse no fim de semana que, embora JD Vance tenha estado no clube de golfe de Trump em West Palm Beach na sexta-feira e tenha discutido a operação com ele, saiu antes do início da operação devido a preocupações de que a movimentação da sua comitiva pudesse alertar os venezuelanos para aquela missão.

Outra ausência notada foi a de Tulsi Gabbard, diretora dos serviços secretos dos EUA. Gabbard tem sido parca em comentários sobre a operação – isto depois de, em 2019, ter defendido publicamente que “os EUA têm de se afastar da Venezuela” e “deixar os venezuelanos decidirem sobre o seu futuro”. Agora, colocou apenas uma mensagem nas redes sociais onde deu os parabéns aos militares norte-americanos que “executaram de forma perfeita a ordem do Presidente Trump”.

Quem em 2011 ocupava o lugar onde hoje está Tulsi Gabbard era James Clapper que, sim, esteve presente nessa sala de crise formada para capturar Osama Bin Laden. E aparece na foto de 2011, em que todos estão vestidos de forma muito mais informal – Joe Biden de camisa sem gravata e o próprio Obama com um casaco por cima de uma camisa branca.

FOTOILUSTRAÇÃO INÊS CORREIA/via White House

Na foto de Trump todos os que lá aparecem estão vestidos de fato – são todos homens.