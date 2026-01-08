1240,5kWh poupados 1240,5 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Rússia equipa cavalos com antenas Starlink para aceder à internet no campo de batalha

Este artigo tem mais de 6 meses

É a mais recente utilização de animais no campo de batalha. Depois de burros e até camelos para o transporte de equipamentos para a linha da frente, as forças russas equiparam cavalos com satélites.

i

O equipamento desenvolvido pela SpaceX de Elon Musk permite o acesso à internet por satélite, particularmente útil em áreas remotas

ASTRA / Telegram

O equipamento desenvolvido pela SpaceX de Elon Musk permite o acesso à internet por satélite, particularmente útil em áreas remotas

ASTRA / Telegram

O exército russo está a colocar dispositivos Starlink em cavalos numa tentativa de aumentar a cobertura de internet no terreno. Um vídeo publicado no Telegram pelo ASTRA, site ligado à oposição russa, aparentemente filmado por uma câmara de telemóvel, mostra duas hastes metálicas, ligadas à sela de um cavalo, que seguram um terminal do referido dispositivo, conforme noticiado pelo Kyiv Post.

O equipamento desenvolvido pela SpaceX de Elon Musk que permite o acesso à internet por satélite, particularmente útil em áreas remotas, oferece também a possibilidade de transmitir imagens ao vivo da linha de frente.

Estas imagens agora divulgadas surgem depois de várias notícias que indicavam que cavalos já estariam a servir as forças russas no terreno. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, que cita a 92.ª Brigada da Ucrânia, a Rússia já havia enviado cavalaria para a linha da frente na região oriental de Donetsk.

“Os ocupantes russos estão a perder tanto equipamento durante os seus ‘ataques trituradores’ que são forçados a deslocar-se a cavalo”, escreveu a 92.ª Brigada numa mensagem no Telegram, noticiada pelo mesmo jornal britânico. Na mesma publicação, a brigada mostrava um vídeo no qual era possível ver soldados a montar a cavalo num campo aberto sob ataques de drones.

Além disso,  segundo o mesmo jornal, já circulavam relatos de que a Rússia recorria a burros e até camelos para transportar munições e outros equipamentos pesados para a linha de frente, ligares com condições lamacentas e inadequadas para veículos normais.

Tropas ucranianas foram filmadas, num vídeo de outubro divulgado no Tiktok, a resgatar um camelo-bactriano, animal originário da Ásia Central adaptado para sobreviver em condições climáticas severas e transportar cargas pesadas, que tinha sido usado por soldados russos durante uma ofensiva no leste da Ucrânia, ainda de acordo com o The Telegraph.

https://www.tiktok.com/@bandera_batya/video/7562911171867626760?is_from_webapp=1&sender_device=pc
Proponha uma correção, sugira uma pista: mfurtado@observador.pt

Recomendamos

Guerra na Ucrânia

Zelensky implora pelo Starlink. Musk responsabiliza EUA

Guerra na Ucrânia

Zelensky admite sentir-se "traído" por Trump

Gabinete de Guerra

"Trump está a esvaziar a liderança do mundo livre"

A Guerra Traduzida

Zelensky admite sentir-se "traído" por Donald Trump 

Populares
Empresas

Um ano sem raptos reforça confiança em Moçambique

Rep Democrática do Congo

Ébola na RDCongo chega a 4.381 mortos e mais de 9.000 casos

Orçamento do Estado

OE2027: Portugal promete mais defesa e rigor orçamental

Afeganistão

Talibãs suspendem emissões em FM da BBC

Últimas
Noticiário

As notícias da 1h

Noticiário

As notícias da 1h

Sem Falta

Betis x Porto. "VAR decisivo no golo anulado e no penálti"

Parlamento

PCP acusa Governo de agir como especulador imobiliário

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.