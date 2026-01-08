Rússia equipa cavalos com antenas Starlink para aceder à internet no campo de batalha

O exército russo está a colocar dispositivos Starlink em cavalos numa tentativa de aumentar a cobertura de internet no terreno. Um vídeo publicado no Telegram pelo ASTRA, site ligado à oposição russa, aparentemente filmado por uma câmara de telemóvel, mostra duas hastes metálicas, ligadas à sela de um cavalo, que seguram um terminal do referido dispositivo, conforme noticiado pelo Kyiv Post.

O equipamento desenvolvido pela SpaceX de Elon Musk que permite o acesso à internet por satélite, particularmente útil em áreas remotas, oferece também a possibilidade de transmitir imagens ao vivo da linha de frente.

Estas imagens agora divulgadas surgem depois de várias notícias que indicavam que cavalos já estariam a servir as forças russas no terreno. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, que cita a 92.ª Brigada da Ucrânia, a Rússia já havia enviado cavalaria para a linha da frente na região oriental de Donetsk.

“Os ocupantes russos estão a perder tanto equipamento durante os seus ‘ataques trituradores’ que são forçados a deslocar-se a cavalo”, escreveu a 92.ª Brigada numa mensagem no Telegram, noticiada pelo mesmo jornal britânico. Na mesma publicação, a brigada mostrava um vídeo no qual era possível ver soldados a montar a cavalo num campo aberto sob ataques de drones.

Além disso, segundo o mesmo jornal, já circulavam relatos de que a Rússia recorria a burros e até camelos para transportar munições e outros equipamentos pesados para a linha de frente, ligares com condições lamacentas e inadequadas para veículos normais.

Tropas ucranianas foram filmadas, num vídeo de outubro divulgado no Tiktok, a resgatar um camelo-bactriano, animal originário da Ásia Central adaptado para sobreviver em condições climáticas severas e transportar cargas pesadas, que tinha sido usado por soldados russos durante uma ofensiva no leste da Ucrânia, ainda de acordo com o The Telegraph.