Os trabalhadores de um supermercado no município de Burgsinn, na zona rural da Alemanha, foram surpreendidos com um rebanho de 50 ovelhas que invadiu a superfície comercial Penny Discount na segunda-feira.
À estação pública Bayerischer Rundfunk, Dieter Michler, o pastor, explicou que os animais faziam parte de um rebanho de 500 ovelhas e ter-se-ão separado do grupo por uma distração com bolotas no chão. Dieter acredita que as ovelhas seguiram algum objeto até ao parque de estacionamento do supermercado, acabando depois por entrar na loja. “Um saco de compras poderia ter-lhes parecido um balde de ração ou um saco de sal, com os quais as ovelhas são alimentadas. Talvez isso as tenha atraído”, disse.
Os vídeos e imagens da entrada dos animais na loja viralizaram, entretanto, na internet.
???????? In Burgsinn (Bayern) sorgten rund 50 Schafe für Aufsehen, als sie in einen Penny-Markt spazierten und durch die Gänge liefen. Laut Schäfer hatten sich die Tiere auf der Suche nach Eicheln verirrt und folgten schließlich neugierig einem Kunden in den Supermarkt. pic.twitter.com/vxkRl8AHez
— Nachrichten (@NewsFokus) January 8, 2026
Ao jornal alemão Augsburger Allgemeine, o responsável pelo supermercado, Jürgen Kippes, afirmou nunca ter “visto nada assim”, confessando que, na altura, pensou tratar-se de um programa de apanhados.
Apesar da agitação e desarrumação causadas, não foram registados danos. Para que os animais voltassem para a rua, após 20 minutos, foi necessário que uma funcionária batesse na caixa registadora, para os afugentar.
Nas redes sociais, a marca de supermercados tem aproveitado as milhares de visualizações do acontecimento caricato, fazendo publicações alusivas às ovelhas.
O pastor ofereceu-se para cobrir os custos de possíveis danos ou limpeza, mas a cadeia recusou e anunciou a intenção de pagar a alimentação das 50 ovelhas durante um ano.
Texto editado por Carlos Diogo Santos