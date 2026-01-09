Um astronauta da missão Crew-11 está doente, e, por esse motivo, a NASA antecipou o regresso de toda a tripulação que se encontra na Estação Espacial Internacional (EEI) para os “próximos dias”. O grupo, que partiu da Flórida (EUA) em 1 de agosto de 2025, tinha previsto regressr à terra em fevereiro. Em comunicado publicado no seu site, a NASA explicou que está a trabalhar com a SpaceX para avaliar a possibilidade de antecipar o lançamento da Crew-12.

.@NASA is returning @SpaceX’s Crew-11 mission to Earth earlier than planned due to a crew member’s medical concern while reviewing options to advance Crew-12’s launch. https://t.co/AMIVh7zC9P — International Space Station (@Space_Station) January 9, 2026

Os quatro elementos no laboratório orbital são os norte-americanos Zena Cardman e Mike Fincke (NASA), Kimiya Yui (da agência espacial japonesa JAXA) e o cosmonauta Oleg Platonov, da Rússia. Não foi revelado, porém, qual dos astronautas que precisa de apoio médico e qual é a comorbidade que o afeta, mas a agência assegura que a situação é estável. Segundo o diretor médico e de saúde da NASA, James Polk, não se tratou de uma emergência a bordo, mas a agência está a “agir com cautela em relação ao membro da tripulação”.

Na quarta-feira, a NASA anunciara que uma caminhada espacial externa que estava programada para esta quinta tinha sido adiada, mas sem explicar qual o motivo da decisão.

A SpaceX, do multimilionário Elon Musk, foi a empresa de transportes espaciais que lançou a tripulação a bordo do foguete Falcon 9, com suporte da espaçonave Dragon. A viagem foi concluída em 15 horas e a missão tinha como objetivo “realizar novas pesquisas de preparo para a exploração humana além da órbita terrestre baixa e para beneficiar a humanidade na Terra”, informa a SpaceX.