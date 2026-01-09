Um homem de 39 anos foi detido em Lisboa por ser suspeito de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física, devassa da vida privada e tráfico de substâncias proibidas, divulgou esta sexta-feira, a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que os crimes ocorreram entre março de 2024 e janeiro de 2025, no Bairro da Ameixoeira, freguesia de Santa Clara, e envolveram vizinhos.

Segundo descreve a PJ, o suspeito agrediu fisicamente um homem, efetuou disparos contra uma habitação ocupada por adultos e menores, proferiu ameaças graves e perturbou de forma intrusiva a esfera privada das vítimas, criando um clima “persistente de medo e insegurança”.

O suspeito ainda será apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.