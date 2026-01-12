Um professor de natação de 37 anos foi detido em Lisboa por suspeita da prática de crimes de abuso sexual sobre duas crianças de 7 e 11 anos, divulgou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o homem é suspeito de ter praticado “atos sexuais relevantes” com dois rapazes, enquanto exercia funções numa piscina pública de Lisboa.

“Os factos chegaram ao conhecimento das autoridades quando um dos meninos revelou à mãe o que o professor fazia durante as aulas”, explica.

O suspeito já foi presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias às autoridades, proibição de frequentar piscinas de acesso público, proibição de contactos com as vítimas e as suas famílias e obrigação de entrega do passaporte.