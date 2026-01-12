Os preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 foram abalados pela morte de um trabalhador em Cortina, cidade que irá receber as competições de curling, trenó e esqui alpino feminino. Um guarda de uma obra perto de um local dos Jogos Olímpicos, na estância de montanha de Cortina d’Ampezzo, em Itália, morreu durante um turno da noite de quinta-feira em que os termómetros desceram até aos -12 ºC noticiou a imprensa italiana.

O ministro das Infraestruturas do país, Matteo Salvini manifestando-se “profundamente triste”, pediu uma investigação completa às circunstâncias da morte do segurança de 55 anos. O vice-primeiro-ministro solicitou igualmente informações detalhadas sobre o que aconteceu, de acordo com o jornal italiano La Stampa.

A 30 dias do evento, Pietro Zantonini guardava o estaleiro da pista de gelo. Permanecia numa cabine, aquecida por um fogão, da qual saía de duas em duas horas para realizar rondas de inspeção. Mas entre quarta e quinta-feira (7 e 8 de janeiro), Zantonini não conseguiu terminar o turno.

Os colegas, a quem pediu ajuda por telefone depois de se ter sentido mal, contactaram os serviços de emergência pouco antes das 2h da madrugada. À chegada, os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. A mulher apresentou queixa junto da polícia italiana e o procurador Claudio Fabris ordenou a realização de uma autópsia.

Zantonini “trabalhava no turno da noite, ao ar livre , em condições climáticas particularmente adversas”, afirma em comunicado o advogado da família, citado pelo La Stampa.

O guarda noturno já “havia expressado repetidamente preocupações e queixas sobre as condições de trabalho, os longos turnos noturnos e a falta de proteção adequada”. Todos estes fatores, ainda de acordo com o comunicado, “trazem à tona novamente a questão da segurança e das condições de trabalho em obras e em serviços relacionados com grandes eventos, principalmente em vista dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026″.

“A informação de que dispomos é que se tratou de uma morte por causa natural, foi um ataque cardíaco. E estamos a investigar”, referiu Andrea Varnier, diretora-executiva da Fondazione Milano Cortina 2026, aos jornalistas, durante um evento-teste na nova arena de hóquei em Milão.

O estaleiro de obras não estava sob a responsabilidade da Simico, a empresa pública responsável pelas infraestruturas olímpicas, afirmou a firma em nota referida pela CBS, em que expressou as suas condolências.

Alberto Stefani, presidente da região do Vêneto, salientou que “a segurança no trabalho não pode ser opcional”, após uma semana marcada pela morte de três trabalhadores na sua região, classificando a série de mortes que começou em 2026 como “inaceitável”.