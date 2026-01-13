ONG confirma libertação de pelo menos 56 presos políticos na Venezuela

Organizações não governamentais (ONG) e a oposição da Venezuela confirmaram que pelo menos 56 presos políticos foram libertados desde quinta-feira, enquanto o Governo afirma que 116 saíram em liberdade, mas sem revelar os nomes.

A ONG venezuelana Foro Penal, que até domingo contabilizava pouco mais de 800 presos políticos, confirmou a libertação de 56 pessoas até às 21h15 de segunda-feira (01h15 desta terça-feira em Lisboa).

#12Ene 9:15 p.m. A esta hora del día de hoy en el @ForoPenal confirmamos la excarcelación de 56 presos políticos. Pronto los nombres de casi todos, pues algunos de nuestros representados, y es su derecho, nos han pedido que no se hagan públicos sus nombres. Esto debe respetarse. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 13, 2026

Segundo o balanço mais recente da Foro Penal, o número de presos políticos incluía 86 pessoas com nacionalidade estrangeira ou com dupla nacionalidade, entre os quais cinco lusovenezuelanos.

O principal bloco de oposição da Venezuela contabilizou um total de 73 libertações até à mesma hora e exigiu que as autoridades acelerem o processo para que “o sofrimento dos presos políticos e das suas famílias cesse finalmente”.

“Mantemo-nos vigilantes, aguardando novas libertações, até que todos os presos políticos sejam libertados”, acrescentou a Plataforma Democrática Unitária (PDU), que divulgou uma lista com os nomes dos libertados.

A coligação salientou que “quase mil pessoas” continuam detidas por motivos políticos, numa situação que constitui uma “tática deliberada de protelação” e mostra um “escárnio inaceitável”.

Este cenário “é agravado por muitos dos libertados terem estado sujeitos a medidas cautelares pesadas”, acrescentou a PDU, numa mensagem publicada nas redes sociais.