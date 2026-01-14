O tenista Jaime Faria, 151.º do mundo, venceu esta quarta-feira antes o libanês Benjamin Hassan, número 259 do ranking ATP, em dois parciais, por 6-3 e 6-4. Mais tarde, o português Henrique Rocha acabou eliminado na segunda ronda de qualificação para o Open da Austrália, ao perder, em três parciais, por 5-7, 6-4 e 3-6, com o argentino Marco Trungelliti.

Henrique Rocha chegou a estar a um ponto de vencer o primeiro parcial, mas o veterano Trungelliti, de 35 anos, resistiu e conquistou os últimos três jogos para fechar o set em 5-7.

O português, 157.º do ranking do ATP, respondeu logo a seguir, quebrando o serviço do número 130 do mundo, vantagem que conseguiu defender para vencer o segundo parcial por 6-4.

A partida continuou equilibrada no terceiro e decisivo set, mas Trungelliti, 18.º cabeça de série da qualificação, terminou mais forte, vencendo os últimos dois jogos para fechar o encontro ao fim de duas horas e 26 minutos.

Com esta derrota, o português falha o regresso à final da qualificação do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, fase que atingiu na edição do ano passado, tendo perdido então com o italiano Matteo Gigante.

Jaime Faria avança para a final da qualificação

A vitória de Trungelliti impediu um duelo totalmente luso na última fase de acesso ao Open da Austrália. Isto porque o adversário do argentino vai ser outro tenista português, Jaime Faria.

Nesse outro encontro, Jaime Faria e Benjamin Hassan começaram equilibrados, mas a meio do ‘set’ inicial o jovem português de 22 anos conseguiu quebrar o serviço de Hassan, de 30 anos, vantagem que defendeu para conquistar o parcial por 6-3.

A história voltou a repetir-se no segundo ‘set’, em que o lisboeta, 151.º do mundo, conseguiu ganhar um jogo de serviço ao libanês, número 259 do ranking ATP, para vencer por 6-4, fechando a partida em menos de uma hora.