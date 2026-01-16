Um homem de 30 anos suspeito de furto de habitações e de burlar pessoas que procuravam emprego, foi detido na quarta-feira, indicou esta sexta-feira a Direção Nacional da PSP.

A detenção decorreu no âmbito da operação “Limpeza D’Ouro” da qual resultou a apreensão de diversas peças de ourivesaria, relógios, telemóveis, equipamentos informáticos e peças de vestuário, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

A PSP descreve que o arguido, residente em Sintra, terá anunciado falsas ofertas de emprego, logrando obter, junto de cidadãos candidatos a trabalho, os respetivos documentos pessoais para criar contas de prestadores de serviços de limpeza numa plataforma eletrónica na internet destinada à divulgação, contratação e prestação de serviços.

Depois, “apropriando-se das identidades dos candidatos, sempre com recurso à referida plataforma eletrónica, foi contratado por dezenas de pessoas, residentes em diferentes regiões do território nacional, para a realização de serviços de limpeza doméstica”.

“Dessa forma, conseguiu aceder ao interior das respetivas habitações, onde se apropriou de quantias em numerário, bem como de peças de ourivesaria e relojoaria, recorrendo, em algumas ocasiões, ao uso de violência. Os bens assim subtraídos foram posteriormente alienados em estabelecimentos comerciais dedicados à compra e venda de metais preciosos”, descreve a PSP.

Segundo a Direção Nacional, a Autoridade Judiciária está a analisar os factos como crimes de burla informática e nas comunicações, burla relativa a trabalho ou emprego, acesso ilegítimo a dados pessoais, falsidade informática, furto qualificado, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, bem como de roubo qualificado.

O detido foi presente na quinta-feira ao Juiz de Instrução Criminal e ficou em prisão preventiva.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça, tendo a PSP coadjuvado o Ministério Público “procurando contribuir para o reforço do espírito de missão no combate à criminalidade e no sentido de melhor promover o sentimento de segurança no seio da população”, acrescenta o comunicado.

A operação decorreu na quarta-feira às 07h00 na Área Metropolitana de Lisboa e na cidade de Coimbra.