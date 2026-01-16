O tribunal norte-americano rejeitou o pedido dos advogados do ator Nuno Lopes para que este pudesse beneficiar de um julgamento sumário, no âmbito do processo judicial em que se vê acusado de em 2006 ter drogado e violado A.M. Lukas, argumentista e cineasta de nacionalidade norte-americana.

“A juíza determinou que, segundo a lei norte-americana, há questões que devem ser decididas por um júri e não pela própria juíza. Tal como tem feito desde o início deste processo, Nuno Lopes refuta as acusações que lhe são feitas e está confiante de que um júri chegará à mesma conclusão”, reagiu ao Observador a assessoria do ator.

A 25 de junho de 2025, o ator tinha feito um pedido de moção para um julgamento sumário, justificando que as provas até agora apresentadas demonstram que não foi responsável pelas acusações que lhe são imputadas. Na altura, a equipa da alegada vítima considerou “a moção de julgamento sumário do Sr. Lopes” como “uma tentativa desesperada e mal aconselhada de evitar ter de enfrentar um julgamento com júri”.

Numa audiência na passada sexta-feira, 9 de janeiro, o Tribunal optou por rejeitar o pedido, como prova um documento a que o Observador teve acesso e que dá conta de uma audiência perante a juíza Nina R. Morrison, em que os advogados William Baker e Michael Willemin compareceram em nome da pessoa queixosa, A.M. Lukas, que compareceu via Zoom. Já os advogados Isabelle Kirshner e Thomas Dollar compareceram em nome do réu, Nuno Lopes, que também compareceu via Zoom.

O ator pode, até sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, apresentar uma nova moção se houver elementos adicionais que deseje que o Tribunal considere antes de proferir uma sua decisão final sobre a moção.

Num processo judicial instaurado em novembro de 2023 em Nova Iorque, A.M. Lukas, nome artístico de Anna Martemucci Lukas, que se identifica como pessoa não-binária, acusou o ator português de a ter drogado e violado em 2006, quando se conheceram no Festival de Tribeca, em Nova Iorque. O ator português refuta todas as acusações.

Nuno Lopes está atualmente em cena no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com a peça Arte, de Yasmina Reza, com encenação de António Pires. Esta semana, foi reconhecido na edição do Prémio Cinco Estrelas na categoria de “cinema”.