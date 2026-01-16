Um homem foi detido pela PSP, em Elvas, no distrito de Portalegre, na sequência de um mandado de detenção para cumprimento de uma pena efetiva de prisão de dois anos e dois meses, revelou esta sexta-feira a polícia.

O Comando Distrital de Portalegre da PSP, em nota publicada na página de Facebook indicou que o homem, de 46 anos, foi detido na quinta-feira para cumprir pena de prisão por crimes de recetação, falsificação e crime de violação de imposições, proibições ou interdições.

O homem foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Elvas para cumprimento da pena de prisão, adiantou a polícia.

Também em Elvas, a PSP deteve na madrugada desta sexta-feira um homem, de 22 anos, por falta de habilitação legal para conduzir.

Ainda segundo a PSP, em Portalegre, foi detida na quinta-feira uma mulher, de 73 anos, por furto em estabelecimento comercial, tendo furtado bens num valor superior a 300 euros.