As autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo grupo islamita Hamas, manifestaram nesta segunda-feira “total disponibilidade” para transferir os seus poderes para a nova comissão que vai gerir o território palestiniano.

“Manifestamos a nossa total disponibilidade para transferir os poderes pertinentes e para participar nos procedimentos de transferência”, declarou o gabinete de imprensa das autoridades do enclave palestiniano num comunicado de imprensa.

A Comissão Nacional para a Administração de Gaza (CNAG) supervisionará a situação pós-guerra no enclave palestiniano, em colaboração com o Conselho Executivo de Paz de Gaza, e será dirigida por Ali Saath, antigo vice-ministro da Autoridade Palestiniana.

No comunicado, as autoridades atuais justificam a sua disponibilidade com o objetivo de garantir “uma transição tranquila e organizada a nível operacional e institucional” e também de preservar “os direitos dos cidadãos e dos funcionários” assegurando a continuidade ininterrupta dos serviços.

Para as autoridades do enclave palestiniano, a criação da CNAG representa “um passo para abordar as realidades administrativas e de prestação de serviços na Faixa de Gaza”, a par da “completa cessação da agressão” de Israel, de forma a garantir a proteção dos civis e aliviar o sofrimento imposto pelas condições humanitárias.

“Neste contexto, sublinhamos que as operações governamentais e de serviço público continuarão inalteradas e que as instituições e departamentos relevantes continuarão a cumprir o seu papel na prestação de serviços essenciais ao povo palestiniano, nas atuais circunstâncias excecionais”, prosseguiu o comunicado.

Os funcionários da administração atual “estão totalmente preparados para cooperar” com a CNAG, referiu o texto, no qual é destacado “o direito inerente do povo palestiniano à reconstrução“, num processo que espera que preserve “a soberania dos palestinianos, permitindo à população recuperar as bases para uma vida digna”.

As autoridades da Faixa de Gaza reiteraram ainda “o direito do povo palestiniano à autodeterminação, com vista ao estabelecimento de um Estado”, alertando por outro lado para a necessidade de se garantir a unidade dos territórios do enclave e da Cisjordânia.

“Reforçar a unidade nacional, alcançar a coesão interna e abordar de forma responsável os diversos desafios é uma prioridade nacional suprema nesta fase”, observaram as autoridades no comunicado.

A declaração foi divulgada depois de Saath ter assinado, no sábado, os princípios orientadores da comissão, que se vai focar na reconstrução da Faixa de Gaza.

“Comprometemo-nos a estabelecer a segurança, a restaurar os serviços essenciais que constituem a base da dignidade humana, como a eletricidade, a água, a saúde e a educação, e a cultivar uma sociedade baseada na paz, na democracia e na justiça”, referiu ainda o documento.

Este é o primeiro passo da administração tecnocrática, que procura substituir a autoridade exercida pelo Hamas há quase 20 anos e avançar para a reconstrução da Faixa de Gaza, no âmbito do plano de paz proposto pelos Estados Unidos para o conflito entre Israel e o grupo islamita.

A primeira fase do plano, que entrou em vigor em outubro passado, incluiu a troca de reféns (20 vivos e 28 mortos) por prisioneiros palestinianos, a retirada parcial das forças israelitas da Faixa de Gaza e a entrada de ajuda humanitária no território, tendo resistido, ao fim de mais de três meses, a acusações cruzadas de sucessivas violações do entendimento.

Além de novas estruturas de gestão do território, as próximas etapas, ainda por acordar, preveem também a continuação da retirada israelita, o desarmamento das milícias palestinianas e o destacamento de uma força militar internacional.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala no enclave palestiniano, que provocou mais de 71 mil mortos, segundo as autoridades locais, um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.