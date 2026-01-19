Morreu aos 93 anos, esta segunda-feira, o designer de moda italiano Valentino. Tendo criado uma marca própria com o seu nome, Ludovico Clemente Garavani era um dos criadores de moda mais famosos em todo o mundo.

A notícia foi avançada pela imprensa italiana, que cita a Fundação Valentino Garavani e também o companheiro de Valentino de longa data, Giancarlo Giametti. “Apagou-se na serenidade da sua residência em Roma, rodeado do afeto dos que lhe são queridos”, lê-se no comunicado.

Nascido em 1932 em Voghera, no norte de Itália, Valentino criou um império da moda e vestiu várias celebridades e aristocratas, como Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Sophia Loren e Jacqueline Kennedy Onassis. Estudou em Milão e Paris até abrir o primeiro atelier em Roma, em 1959.

Na década de 1960 conhece Giancarlo Giammetti, na época um estudante de arquitetura, com quem inicia uma longa e sólida relação profissional e pessoal. Embora a relação amorosa tenha durando apenas dez anos, a relação de trabalho e amizade manteve-se ao longo de várias décadas.

Com Giancarlo Giammetti, que passa a administrar os negócios, Valentino começa a dedicar-se por inteiro à criação. Em 1998, vendeu a marca Valentino à Hdp, de Maurizio Romiti. Quatro anos depois, a Valentino passava para as mãos do grupo Marzotto.

Em 2012, a casa de moda Valentino foi adquirida pelo grupo Mayhoola for Investments, sediado no Qatar e ligado à sheika Mosa bint Nasser. Depois de Valentino, a direção criativa da marca ficou a cargo de Alessandra Facchinetti, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli e, atualmente, Alessandro Michele.

Em 2007, Valentino decidiu colocar um ponto final na carreira. Ainda assim, continuou a desenhar peças especiais para amigas e para eventos artísticos, como em 2012 para o Ballet de Nova Iorque, recorda o jornal Corriere della Sera.

A vida e obra de Valentino são contadas no documentário “Valentino: o último imperador”, de Matt Tyrnauer, estreado em 2008.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, já reagiu à morte de Valentino. “É um mestre indiscutível do estilo e da elegância. Um símbolo eterno da alta costura italiana. Hoje Itália perde uma lenda, mas o legado vai continuar para inspirar gerações”, escreveu.