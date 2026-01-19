A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 28 anos e motorista de TVDE, por suspeita de tentativa de violação de uma mulher de 30 anos após a realização de uma viagem.

No comunicado divulgado esta segunda-feira, a PJ adiantou que o caso aconteceu quando a vítima regressava de uma saída noturna, na zona do Rossio (Lisboa), no dia 21 de setembro, tendo recorrido a um serviço de TVDE. Durante o trajeto até casa, acabou por adormecer.

Já na rua perto de casa, acrescentou a força de segurança, a mulher foi “perseguida e agarrada pelo suspeito“, que com recurso a violência física a agrediu sexualmente. “A violação só não foi consumada devido à resistência da vítima e porque surgiu outro veículo no local”, refere, ainda, a nota.

A mulher apresentou queixa à PSP, que de imediato acionou a Polícia Judiciária, tendo a investigação sido conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ.

De acordo com as autoridades, a colaboração do Laboratório de Polícia Científica da PJ foi determinante para a identificação do suspeito, através da análise pericial dos vestígios recolhidos.

Segundo adiantou o CM e confirmou o Observador, o suspeito ficou já sujeito à medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.