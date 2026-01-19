O homem, de 40 anos, detido no sábado por tentativa de roubo em Ferreira do Alentejo e suspeito de ser cúmplice do homicídio de um idoso ficou em prisão preventiva, revelou esta segunda-feira fonte policial.

A fonte da Polícia Judiciária (PJ) indicou à agência Lusa que o detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no âmbito do inquérito relacionado com o crime de tentativa de roubo, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

Segundo a mesma fonte, o homem está indiciado neste processo por um crime de roubo agravado na forma tentada.

Após ser conhecida a medida de coação, o homem foi transportado para o Estabelecimento Prisional de Beja, acrescentou.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a PJ explicou que o suspeito foi detido, no sábado, depois de ter abordado dois homens, que se encontravam num automóvel, em Ferreira do Alentejo, e, sob a ameaça de um revólver, exigido o telemóvel a um deles, que acabou por reagir.

“Ambas as vítimas conseguiram desarmar o suspeito e manietá-lo até à chegada da Guarda Nacional Republicana (GNR), que constatou que o revólver era, afinal, uma arma de ar comprimido e que o homem trazia ainda consigo uma pistola de airsoft“, salientou.

De acordo com a PJ, a companheira deste homem foi, entretanto, detida por suspeitas do homicídio de um idoso, de 88 anos, cujo corpo foi encontrado, no sábado, num poço no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, em conluio com o parceiro.

Num outro comunicado divulgado esta segunda-feira, esta polícia indicou que a mulher é suspeita dos crimes de homicídio e profanação de cadáver, de que foi vítima este idoso, ocorridos, na sexta-feira, naquele concelho alentejano.

“A agressão terá sido praticada pela mulher, em conluio com o seu companheiro, a qual exerceu violência gratuita sobre a vítima”, argumentou a força de investigação criminal, referindo que o casal pretendia matar o idoso para roubar bens que este tinha em casa.

Segundo a PJ, após a agressão mortal com recurso a “um objeto contundente”, sem precisar qual, o cadáver viria a ser transportado pelo casal para um local ermo, próximo de Ervidel, neste concelho alentejano, e foi ocultado no interior de um poço.

Esta polícia revelou ter recolhido “relevantes elementos de prova que culminaram na identificação dos presumíveis autores e permitiram sustentar a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito visando a mulher”.

A suspeita também já foi presente a primeiro interrogatório judicial, mas não foram, para já, divulgadas as medidas de coação.

O inquérito relacionado com o homicídio é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ourique, enquanto o de tentativa de roubo está na tutela do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Ferreira do Alentejo.