A Segurança Social dos Açores procedeu esta segunda-feira ao pagamento do Complemento Açoriano ao Abono de Família para crianças e jovens (CAAF), referente ao segundo semestre de 2025, num montante de 1,4 milhões de euros, anunciou o Governo Regional.

Em comunicado, a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social informou que “o Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA), procedeu esta segunda-feira ao pagamento do Complemento Açoriano ao Abono de Família para crianças e jovens (CAAF), referente ao segundo semestre de 2025”.

O pagamento “abrangeu 30.653 beneficiários, correspondendo a um montante global de 1.473.427,70 euros, reforçando o apoio às famílias açorianas com crianças e jovens a cargo“, adianta o executivo açoriano.

“Desde 2019, o valor investido no CAAF cresceu 54% e que, desde 2021, com os governos da coligação PSD/CDS-PP/PPM, foram investidos cerca de 13,6 milhões de euros neste apoio”, assinala o Governo Regional, na nota.

O CAAF é atribuído com periodicidade semestral, sendo o pagamento processado duas vezes por ano, junto dos pais, tutores legais ou instituições responsáveis.

Trata-se de acréscimo pecuniário atribuído aos titulares do Abono de Família residentes na Região Autónoma dos Açores com o intuito de assegurar a compensação dos encargos familiares respeitantes às despesas associadas ao sustento, educação e bem-estar das crianças e jovens.

A secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, citada na nota, realça que este apoio representa um contributo direto para a melhoria das condições de vida das famílias.

A governante sublinha que este complemento “assume um papel relevante no combate à pobreza infantil, na promoção da coesão social e na redução das desigualdades regionais, contribuindo igualmente para o incentivo à natalidade nas nove ilhas do arquipélago”, é referido ainda.

Quanto ao programa “Nascer Mais”, que disponibiliza um incentivo financeiro, não reembolsável, de 1.500 euros, em produtos adquiridos em farmácias, a todas as crianças nascidas nos Açores nos seus primeiros tempos de vida, a governante adianta que “no ano transato, esta medida abrangeu dois mil beneficiários únicos”, acrescentando que, desde 2022, “já foram investidos cerca de 5,4 milhões de euros” na medida.