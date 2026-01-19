António José Seguro obteve no domingo o melhor resultado de um socialista apoiado pelo PS desde a reeleição de Jorge Sampaio em 2001, superando também o ‘score’ de Mário Soares na primeira volta das presidenciais de 1986.

Quinze anos depois do último apoio do PS a um candidato presidencial (Manuel Alegre em 2011), António José Seguro, que avançou sozinho e só meses depois recebeu o apoio formal do PS, venceu a primeira volta das eleições presidenciais com 31,1% dos votos (1.754.892), quando, pelas 01:45 de domingo, faltam sete consulados por apurar.

Em segundo lugar ficou o presidente do Chega André Ventura, com 23,52% (1.326.643 votos), tendo Seguro vencido em todo o território nacional exceto no distrito de Faro e na Região Autónoma da Madeira.

Em comparação com outros candidatos apoiados pelo PS no passado, Seguro superou Manuel Alegre em 2011 (19,67% e 817.980 votos) e Mário Soares em 2006 (14,31% e 785.355 votos), ficando atrás do sufrágio que reelegeu Jorge Sampaio como Presidente da República em 2001 (55,55% e 2.401.015 votos) e da primeira eleição deste em 1996 (55,55% e 2.401.015 votos).

Seguro ficou também atrás dos resultados da reeleição de Mário Soares em 1991 (70,35% e 3.459.521 votos), mas bateu os valores conseguidos pelo fundador do PS na primeira volta em 1986, pois Soares ficou em segundo classificado com 25,43% e 1.443.683 votos, ao passo que Seguro venceu no domingo com 31,1% (1.754.892 votos).

Em 1986, Mário Soares viria a derrotar Diogo Freitas do Amaral na segunda volta, com 51,18% e 3.010.756 votos.

Nas últimas décadas, o PS teve também outros militantes candidatos que não receberam o apoio formal do partido, como Ana Gomes em 2021, Maria de Belém Roseira em 2016, Manuel Alegre em 2006, todos eles com piores resultados do que o ex-secretário-geral do PS António José Seguro.