A dupla de atores ca popular série Heated Rivalry vai ser protagonista durante o transporte das tochas olímpicas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que se vão realizar em fevereiro.

Hudson Williams e Connor Storrie vão participar na corrida de estafetas da tocha na cerimónia de abertura no próximo dia 6 de fevereiro, no estádio San Siro, em Milão. O anúncio foi feito pela HBO Max, plataforma de streaming que detém os direitos internacionais e trará, finalmente, a série para Portugal já esta sexta-feira.

They brought the heat. Now they’re carrying the torch. #HeatedRivalry stars Hudson Williams and Connor Storrie are joining the Olympic Torch Relay for #MilanoCortina2026 as official torchbearers ???? pic.twitter.com/PbVzqsTGLb — HBO Max Nordic (@StreamMaxNordic) January 22, 2026

A série conta a história de Ilya Rozanov (Connor Storrie) e Shane Hollander (Hudson Williams), jogadores de hóquei no gelo — um dos 16 desportos olímpicos em Milano-Cortina — cuja feroz rivalidade rapidamente se transforma numa relação que flutua entre o sexo e o amor. Desde a estreia, tornou-se num fenómeno nas redes sociais e já ganhou uma segunda temporada, que deverá começar a ser filmada ainda este ano.