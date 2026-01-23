A Lancia, uma das marcas com maior prestígio no WRC, o Campeonato do Mundo de Ralis, é uma referência incontornável nesta disciplina que tantos adeptos possui em Portugal (e no resto do mundo), com uma reputação sustentada pelos 10 títulos de campeã do mundo alcançados entre 1974 e 1992, com modelos tão famosos como o Stratos HF, o 037, o Delta Integrale 4WD, o Delta Integrale 16V e o Delta HF Integrale, o famoso “Deltona”. Agora, o construtor que integra o leque das marcas de luxo do grupo Stellantis regressa ao WRC, que abandonou em 1992, para voltar a bater-se pela vitória. Mas, de momento, apenas na segunda categoria do campeonato, o WRC2 ou Rally 2.

O modelo escolhido para representar a marca italiana na edição de 2026 do WRC2 foi o Ypsilon Rally2 HF Integrale, uma versão muito musculada do pequeno utilitário da Lancia que voltou a colocar a marca no mercado, aguardando-se para breve o lançamento de novos modelos com maiores dimensões e mais luxuosos, para impulsionar a marca rumo ao estatuto que possui no passado, desde que foi fundada há 119 anos. Entretanto, nos ralis do Campeonato do Mundo de 2026, o Ypsilon Rally2 HF Integrale vai medir forças com os principais rivais no WRC2, do Škoda Fabia Rally2 ao Citroën C3 Rally2, passando pelo Toyota GR Yaris Rally2, o Ford Fiesta RS Rally2 e o Hyundai i20 N Rally2.

A prova de estreia para o pequeno Lancia Ypsilon foi o Rali de Monte Carlo, que arrancou a 22 de Janeiro e que está na estrada até dia 25, período durante o qual vão ser disputadas 17 provas especiais de classificação cronometradas, num total de 339,15 km. Aos comandos do modelo da equipa oficial da marca italiana, a Lancia Corse HF, estão os pilotos Yohan Rossel (30 anos) e Nikolay Gryazin (26 anos), o primeiro a disputar o seu 7.º rali no principado e o segundo o 6.º, pelo que a experiência, fundamental na prova monegasca, está assegurada.

O Ypsilon Rally2 HF Integrale foi projectado à semelhança dos restantes modelos preparados de acordo com o regulamento do WRC2 da FIA, ou seja, visando um cocktail que dê origem a um veículo de competição rápido, “giro” de pilotar mas, ainda assim, selectivo para favorecer os melhores e permanecendo relativamente barato e fácil de manter. O motor é um 1.6 sobrealimentado com cerca de 300 cv — a Lancia anuncia 287 cv —, associado a uma caixa sequencial com cinco velocidades. A tracção é integral, sendo os diferenciais à frente e atrás do tipo mecânico, com o conjunto a não poder ficar abaixo dos 1230 kg. E, como seria de esperar, o Lancia Ypsilon e o Citroën C3 partilham uma série de elementos, uma vez que ambas as marcas são “irmãs” na Stellantis.