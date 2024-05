Depois de revelar ao público as versões mais “calmas” e acessíveis do Ypsilon, a Lancia mostrou agora a versão mais desportiva, que herda a histórica denominação HF, bem como o Ypsilon Rally 4 HF, modelo que vai representar o construtor italiano nos campeonatos de ralis sob a égide da FIA, homologado na categoria Rally 4. E para reforçar ainda mais a ligação ao passado, o Rally 4 HF surge decorado com as cores da Martini Racing, as mesmas com que a marca pintava os seus carros de competição.

Já conhecíamos os Lancia Ypsilon que a esmagadora maioria dos condutores vai querer adquirir, pois figuram entre os mais acessíveis, tanto com motor eléctrico, como com mecânica electrificada. A versão eléctrica coloca uma bateria com uma capacidade útil de 50,8 kWh a alimentar um motor com 156 cv, capaz de levar o modelo com 4,08 m de comprimento de 0-100 km/h em 8,2 segundos, anunciando uma autonomia de 397 km entre recargas. A versão electrificada é mild hybrid a 48 V e associa um motor a gasolina com três cilindros e 1,2 litros de capacidade, que fornece 101 cv, a um motor eléctrico com 29 cv, que recorre a uma pequena bateria com 0,89 kWh (0,43 kWh úteis). A potência total mantém-se nos 101 cv, mas a ajuda da unidade eléctrica dá uma mão nas reprises e nos arranques, diminuindo ligeiramente o consumo para 4,6 litros/100 km, segundo o método de homologação europeia WLTP.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A nova versão HF do Ypsilon, que chegará ao mercado a partir de Maio de 2025, será o desportivo da família, em linha com a promessa dos responsáveis pela Lancia, que asseguraram que todos os seus modelos irão possuir uma versão digna da sigla HF, que era exibida pelos Lancia que, no passado, coleccionaram vitórias nos ralis do campeonato do mundo, do Stratos ao Delta, passando pelo 037 e pelo Delta S4. Só que o Ypsilon HF será o primeiro desportivo com motor eléctrico a envergar a sigla HF — tornada famosa pela associação à equipa de competição da equipa HF Squadra Corse Lancia, que venceu 11 campeonatos do mundo de ralis entre 1974 e 1992.

O Lancia Ypsilon HF passará a assumir-se como o desportivo eléctrico mais potente com cerca de 4 metros de comprimento, o que o posiciona no segmento dos utilitários. Mas o seu novo motor eléctrico debita 240 cv, elevando a fasquia em 84 cv face ao Ypsilon eléctrico mas acessível. O incremento de potência permitiu reduzir o tempo necessário para ir de 0-100 km/h de 8,2 para apenas 5,8 segundos. A maior potência e capacidade de aceleração vêm associadas a uma suspensão mais baixa e dura, com a geometria a adoptar uma regulação mais desportiva. As vias são mais largas à frente e atrás, para optimizar o comportamento e o ar musculado, o que permitiu tornar a carroçaria mais larga e agressiva. O novo Lancia Ypsilon HF vai enfrentar modelos como o Mini Cooper SE e o próximo Alpine A290, também eles alimentados por bateria e destinados disputar clientes que querem conciliar motores eléctricos e prazer de condução.

Os Lancia Martini estão de regresso com o Ypsilon

Além do Ypsilon HF, para recuperar a imagem da Lancia como fabricante de modelos desportivos, Luca Napolitano, o CEO da Lancia, conta ainda com Ypsilon Rally 4 HF, o modelo de competição destinado a disputar os ralis na categoria Rally 4 da FIA (R4). Essencialmente, esta classe criada em 2019 visa oferecer aos participantes uma alternativa acessível e com um nível de potência não muito exuberante, tornada mais interessante por estar associada a um peso muito reduzido.

12 fotos

O Ypsilon Rally 4 HF, que vai enfrentar modelos como o “irmão” Peugeot 208, mas igualmente os rivais Ford Fiesta, Opel Corsa, Renault Clio e Kia Rio, caracteriza-se por ter por base a versão electrificada do utilitário da Lancia, mas sem a componente eléctrica e a respectiva bateria. O motor com três cilindros e 1,2 litros sobrealimentado eleva a potência de 101 para 212 cv, com o modelo a manter a tracção à frente e uma caixa mecânica de cinco velocidades e diferencial autoblocante. Isto associado a um chassi optimizado pela equipa de competição e um peso de somente 1080 kg tornam o Ypsilon Rally 4 HF num dos modelos a ter em conta entre os R4, apesar de não ser o mais potente e, tal como os restantes com motor sobrealimentado, estar limitado por um restritor com 30 mm.

Com o Ypsilon Rally 4 HF, a Lancia regressa à competição, seguindo as pegadas de modelos como o Stratos, 037, Delta S4 e Delta Integrale. Para reforçar esta ligação aos ralis do campeonato do mundo, que iniciou em 1974, a Lancia fez questão em pintar o seu Ypsilon R4 com as cores da Martini Racing, como se pode ver.