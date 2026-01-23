Um deslizamento de terras causou a morte de duas pessoas na zona do Monte Maunganui, no norte da Nova Zelândia. Seis pessoas continuam desaparecidas após o acidente que ocorreu num parque de campismo na cidade costeira de Tauranga esta quinta-feira de manhã.

Autocaravanas, carros, tendas e um balneário ficaram soterrados pela queda de parte da montanha, que pode ter ocorrido devido às fortes chuvas. Um dos mortos é um cidadão chinês, disse a Polícia da Nova Zelândia. Sabe-se que há dois adolescentes entre os desaparecidos, um deles de 15 anos de idade. A área permanece isolada e as estradas estão cortadas para facilitar o trabalho de operações de resgate.

O primeiro-ministro, Christopher Luxon, encontrou-se com as famílias das pessoas que continuam desaparecidas, lamentando a tragédia. Luxon esteve no Beachside Holiday Park, que descreveu como um parque de campismo “icónico, onde muitas famílias criaram memórias felizes”.

It’s been confronting today to see the scale of destruction communities are dealing with. I’ve just finished surveying the slip damage at Te Araroa before landing at Tokaratangi Rugby Club to meet with affected locals. pic.twitter.com/kV48b3NsAp — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) January 23, 2026

A previsão do tempo para o fim de semana na zona do Monte Maunganui indica chuva e trovoadas, com alerta de vento forte no sábado. O serviço de emergência do país emitiu um comunicado a dizer que “ainda existe um alto risco de novos deslizamentos de terras nas áreas afetadas pelas condições climáticas”. Os resgates estão a ser realizados com o apoio de escavadora, cães farejadores e helicóptero, mas a operação está condicionada pelas condições climáticas.

“Este é um ambiente complexo e de alto risco, e as nossas equipas estão a trabalhar para alcançar o melhor resultado possível, mantendo a segurança de todos”, disse a vice-comandante de Busca e Resgate Urbano (USAR), Megan Stiffler.