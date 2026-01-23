Um deslizamento de terras causou a morte de duas pessoas na zona do Monte Maunganui, no norte da Nova Zelândia. Seis pessoas continuam desaparecidas após o acidente que ocorreu num parque de campismo na cidade costeira de Tauranga esta quinta-feira de manhã.

Autocaravanas, carros, tendas e um balneário ficaram soterrados pela queda de parte da montanha, que pode ter ocorrido devido às fortes chuvas. Um dos mortos é um cidadão chinês, disse a Polícia da Nova Zelândia. Sabe-se que há dois adolescentes entre os desaparecidos, um deles de 15 anos de idade. A área permanece isolada e as estradas estão cortadas para facilitar o trabalho de operações de resgate.

O primeiro-ministro, Christopher Luxon, encontrou-se com as famílias das pessoas que continuam desaparecidas, lamentando a tragédia. Luxon esteve no Beachside Holiday Park, que descreveu como um parque de campismo “icónico, onde muitas famílias criaram memórias felizes”.

A previsão do tempo para o fim de semana na zona do Monte Maunganui indica chuva e trovoadas, com alerta de vento forte no sábado. O serviço de emergência do país emitiu um comunicado a dizer que “ainda existe um alto risco de novos deslizamentos de terras nas áreas afetadas pelas condições climáticas”. Os resgates estão a ser realizados com o apoio de escavadora, cães farejadores e helicóptero, mas a operação está condicionada pelas condições climáticas.

“Este é um ambiente complexo e de alto risco, e as nossas equipas estão a trabalhar para alcançar o melhor resultado possível, mantendo a segurança de todos”, disse a vice-comandante de Busca e Resgate Urbano (USAR), Megan Stiffler.