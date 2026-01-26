O tenista italiano Jannik Sinner, campeão das duas últimas edições do Open da Austrália, passou esta segunda-feira aos quartos de final deste primeiro Grand Slam do ano, ao bater o compatriota Luciano Darderi por 6-1, 6-3, 7-6 (7-2).
O segundo jogador da hierarquia mundial, que conseguiu 19 ases (serviços sem resposta), esteve 02h09 no piso duro na Arena Margaret Court, em Melbourne, diante do 22.º cabeça de série do torneio e o oponente só no terceiro set deu alguma réplica, obrigando-o à disputa do desempate (tie-break).
Na próxima ronda, Sinner vai defrontar o vencedor do encontro entre o oitavo favorito da prova, o norte-americano Ben Shelton, e o norueguês e 12.º pré-designado, Casper Ruud.