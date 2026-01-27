Jean-Philippe Imparato é o homem para todo o serviço da Stellantis. Depois de assumir o cargo de CEO da Peugeot em 2016, com o objectivo de converter a marca francesa num dos mais cobiçados construtores generalistas europeus, o gestor rumou à Alfa Romeo em 2021 com funções similares. Após um pequeno intervalo em 2024, enquanto chief operating officer dos mercados europeus da Stellantis, foi indigitado em Outubro de 2025 para arrumar a casa no retalho do grupo e, sobretudo, regressar ao cargo de CEO para recuperar a Maserati. E os resultados da estratégia imposta por Imparato não se fizeram esperar.

A nova linha de produção da fábrica da Maserati em Modena 8 fotos

A primeira novidade introduzida pela marca italiana incide nas alterações realizadas na fábrica da Maserati em Modena (nas históricas instalações da Viale Ciro Menotti), especializada nos modelos mais exclusivos e potentes, com a deslocação da produção de dois Maserati de Turim para Modena a beneficiar igualmente a Fiat, que assim ficou com mais espaço em Mirafiori para acolher o Fiat 500 Hybrid. Com o Grecale a ser produzido na fábrica de Cassino, de onde saem todos os outros modelos concebidos sobre a plataforma Giorgio, ou seja, os Alfa Romeo Giulia e Stelvio, nas instalações em Modena foi instalada uma segunda linha de produção, paralela à que hoje está dedicada ao coupé MC20 e ao roadster MC20 Cielo, que a partir de Janeiro de 2026 passam a ser denominados MCPura e MCPura Cielo.

Produzir em Modena para optimizar qualidade e imagem

A nova linha de produção é exclusiva para os GranTurismo e GranCabrio, que nesta última geração foram concebidos sobre uma evolução da plataforma Giorgio, denominada Sport, incluindo as versões eléctricas Folgore. “Em Modena conseguimos maior qualidade e exclusividade, o que é positivo em termos de imagem, ao mesmo tempo que conseguimos controlar melhor o processo de produção, reduzindo ainda assim os custos”, explicou Jean Philippe Imparato. E Imparato necessita urgentemente de melhorar a qualidade e a imagem da Maserati, para impedir a sangria de vendas de um construtor que deverá anunciar um volume de vendas próximo das 10.000 unidades em 2025, depois de em 2024 ter rondado as 15.000 e cerca de 26.000 em 2023.

Em simultâneo com a mudança da produção do GranTurismo e do GranCabrio da fábrica de Mirafiori, em Turim, para o berço do construtor, em Modena, com o objectivo de melhorar a qualidade do produto e a confiança dos clientes, pois poucos morriam de amores por um Maserati produzido numa fábrica da Fiat, a Maserati apresentou dois modelos únicos projectados sob o mote Meccanica Lirica, um projecto integrado no programa de customização Maserati Fuoriserie. Para juntar as palavras à acção, durante a apresentação das novidades do construtor italiano, foram revelados o GranTurismo Meccanica Lirica e GranCabrio Meccanica Lirica, o primeiro pintado num escuro Rosso Velluto e o segundo de um dourado Oro Lirico, dois modelos únicos e personalizados de forma a demonstrar a capacidade do Fuoriserie para “vestir” cada Maserati à medida do seu cliente, com os veículos fabricados por este atelier a merecerem o emblema “Creata a Modena”.

A histórica fábrica da Maserati na Viale Ciro Menotti, em Modena, com alguns dos modelos mais emblemáticos aí fabricados, como o MCXtrema (em primeiro plano) 3 fotos

É também na Viale Ciro Menotti, a sede da Maserati em Modena, que se encontra o Maserati Fuoriserie, num edifício ao lado das linhas de produção. Além das pinturas mais loucas e refinadas, dos interiores mais exóticos e rebuscados, é também aqui que se optimizam as mecânicas para as versões especiais (como o MCXtrema e o GT2 Stradalle) e se testam novas evoluções do 3.0 V6 biturbo Neptuno, com este centro técnico a possuir igualmente uma série de bancos de potência para testar motores, inclusivamente os eléctricos.

A Maserati Fuoriserie produz os modelos mais exclusivos do construtor, com personalização exterior e interior. Desenvolve igualmente as próprias mecânicas, com base no motor 3.0 V6 Neptuno 6 fotos

A cereja no topo do bolo para este renascimento da Maserati materializou-se num evento que misturou cultura, música e design num dos mais emblemáticos locais de Modena, o Teatro Comunale Pavarotti-Freni, construído em 1838 e desde 2021 baptizado Pavarotti-Freni, em honra de Luciano Pavarotti, o famoso tenor natural de Modena, e de Mirella Freni, conhecida soprano, também ela natural da cidade-natal da Maserati. O belo Teatro Comunale está decorado em tons de Rosso Velluto e Oro Lirico, exactamente as cores escolhidas para revestir os dois modelos one-off que assinalaram o pontapé de saída da filosofia criativa Maserati Meccanica Lirica.