Margot Robbie, que protagoniza um dos lançamentos cinematográficos mais aguardados do ano, não passou despercebida na estreia mundial de Wuthering Heights, ao utilizar uma das joias mais conhecidas da coleção privada da falecida lenda de Hollywood, Elizabeth Taylor. Trata-se de um colar da Cartier com um diamante em forma de coração, conhecido como Taj Mahal Diamond, oferecido a Taylor no seu 40º aniversário por Richard Burton, com quem não casou apenas uma, mas duas vezes.

Wuthering Heights (O Monte dos Vendavais, em português) é uma adaptação cinematográfica do romance clássico de Emily Brontë, com o mesmo nome, dirigida pela realizadora Emerald Fennell. Margot Robbie interpreta a protagonista, Catherine Earnshaw, e o ator Jacob Elordi desempenha o papel de Heathcliff, o seu interesse amoroso. É uma história sombria sobre um amor destrutivo e obsessivo, que acabou por permear a cultura pop e inspirar vários artistas, como a cantora britânica Kate Bush, que em 1978 lançou o tema “Wuthering Heights”.

Para a estreia do filme em Los Angeles, Margot Robbie utilizou um vestido da marca de alta-costura Schiaparelli, feito à medida a partir da coleção de primavera 2026, apresentada em Paris no fim de semana passado. O vestido da atriz australiana é composto por um corpete de renda e por uma saia volumosa, com um degradé em tons de preto e vermelho. De acordo com a Harper’s Bazaar, Margot Robbie explicou que as cores do vestido são uma metáfora para a representação da decadência em Wuthering Heights. A atriz também utilizou uns brincos de diamantes Lorraine Schwartz, bem como um anel de rubis e diamantes do século XIX de Fred Leighton. No entanto, foi o colar que pertenceu a Elizabeth Taylor o centro das atenções.

O gesto do stylist de Margot Robbie, Andrew Mukamal, que dominou a arte do “method dressing” quando fundiu o mundo cor-de-rosa de Barbie com o seu próprio estilo, parece insinuar que o filme não é apenas uma nova leitura do romance “gótico” de Emily Brontë. Segundo a Vogue, Wuthering Heights pode ser um tributo subversivo a casos de amor dramáticos, tal como a relação tumultuosa de Elizabeth Taylor e Richard Burton, que marcou a história de Hollywood.

O pendente em forma de coração com uma corrente personalizada de ouro, rubi e diamantes, tem uma inscrição em persa que diz “O amor é eterno”, bem como o nome de Nur Jahan, a primeira mulher a receber a joia como presente do seu marido, o imperador mogol Shah Jahangir. A peça foi herdada pelo filho, Shah Jahan, que a ofereceu à mulher, Mumtaz Mahal. Quando esta morreu, o filho do casal e então imperador, encomendou a construção do Taj Mahal como homenagem, o que inspirou o nome do diamante.

Mais tarde, o colar, que originalmente tinha uma fita feita com uma seda tradicional da Índia, foi comprado pela Cartier, que o alterou. Richard Burton tinha pedido à marca de luxo sugestões de presentes para o dia dos Namorados e para o aniversário de Elizabeth Taylor, no dia 27 de fevereiro de 1942. De acordo com a Vogue, o então presidente da Cartier, Michael Thomas, mostrou a Burton o colar, que acabou por comprá-lo secretamente e oferecê-lo à diva de Hollywood durante as comemorações do seu 40º aniversário em Budapeste. “Gostava de ter comprado o Taj Mahal, mas o transporte seria muito caro”, disse Burton ao entregar a joia à sua mulher. A peça com um diamante em forma de coração serve, por isso, como um emblema da paixão intensa que o casal viveu.

Acabou por ser vendida por mais de 8 milhões de dólares em dezembro de 2011, num leilão do guarda-roupa de Elizabeth Taylor, estabelecendo à época um recorde para uma joia indiana, segundo a Forbes.

Para além de Margot Robbie e Jacob Elordi, o elenco de Wuthering Heights conta também com nomes como Alison Oliver, Hong Chau e Shazad Latif. A banda sonora do filme foi composta por Charlie XCX a convite da realizadora, que também esteve presente na estreia em Los Angeles. A pop star lançou o primeiro single do álbum, “House”, em novembro do ano passado, com a participação especial do ex-membro dos Velvet Underground, John Cale.

O filme estreia nos cinemas portugueses dia 12 de fevereiro.