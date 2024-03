Looks vintage, statement e fatos poderosos. As lições de styling das nomeadas para Melhor Atriz

Confiantes, femininos sem ser excessivamente sexy, imaculados na sua vibração muito anos 90, hoje tão em voga. São apenas alguns dos adjetivos quando o assunto são as escolhas de figurino da atriz de 65 anos, a quem é possível gabar as preferências under-stated ou não-Hollywood.Nos Globos de Ouro, por exemplo, o seu smoking preto assertoado Dolce & Gabbana, encheu as medidas. Quase sempre sóbria, sem grandes rasgos que possam manchar a segurança do percurso, a paleta viaja naturalmente pelos tons neutros.

Annette, que foi em fevereiro distinguida com o prémio Artisan concedido pelo sindicato dos Make Up Artistas e Hair Stylists, pelo seu contributo para ao cinema, tem também no cabelo uma das imagens de marca. Tendencialmente curto, e quase sempre com aquele ar de penteado por terminar, num desalinho pensado, junta-se às lentes e armações tartaruga com quem tem rematado os seus looks nas apresentações diante de fotógrafos e público. Aliás, se muito boa gente não gosta de repetir roupa e acessórios nas aparições ao vivo e a cores, a atriz não só não se preocupa com isso como o converteu nas suas peças-assinatura.

Carey Mulligan (“Maestro”)

De entre as pares será a mais fiel ao lema “com o preto nunca me comprometo”, aqui e ali salpicado pelo sempre cúmplice (e inócuo) tom branco — para não dizer que o seu cabelo é já uma assinatura em Hollywood, não costumando sofrer grandes alterações. Um clássico é um clássico é um clássico e Carey Mulligan não dá sinais de se afastar desta fórmula. Não será um hino à ousadia mas pelo menos esbanja infalibilidade e evita presenças numa lista de “mais mal vestidas” da noite. Sim, um look amarelo limão pode ter o seu tempo de antena num chá-convívio da temporada de prémios, mas quando o assunto é passadeira vermelha os exemplos mais recentes vivem de contenção. E de resto estes vestidos carregam mais detalhe do que poderíamos pensar à primeira vista. Pretos, sim, básicos nem por isso.