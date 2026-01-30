A atual vice-presidente do Santander Portugal, Isabel Guerreiro, vai assumir a presidência executiva do banco a 1 de março, substituindo Pedro Castro e Almeida, que foi nomeado chief risk officer do Grupo Santander, com sede em Espanha. Isabel Guerreiro está no banco desde 2005 e, nas palavras da espanhola Ana Botín, presidente do grupo, “é uma líder com provas dadas e amplamente respeitada, que personifica a cultura do Santander”.

A gestora “teve um papel central na transformação digital do banco, em Portugal e a nível europeu, como responsável máxima desta área dentro do grupo para a Europa”, salienta o Santander Portugal em comunicado enviado às redações. É licenciada em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico, mas fez um MBA no INSEAD e teve formação complementar nos EUA, em Stanford, Harvard e Wharton.

No mesmo comunicado, Ana Botín, presidente executiva do Banco Santander, afirma que, a par da nomeação de Pedro Castro e Almeida, “estas mudanças demonstram a força e profundidade da nossa equipa de gestão de topo e a disciplina do nosso planeamento de sucessão, bem como o nosso foco contínuo em executar a nossa estratégia de forma consistente e em criar valor no longo prazo”.

Pedro Castro e Almeida entrou no Santander em 1993 e estava no cargo de presidente executivo há sete anos. Como chief risk officer, vai ser o membro da administração que tem a função fundamental dentro dos bancos de identificar, avaliar e controlar os riscos que são assumidos e o nível de perdas que esses riscos podem causar.