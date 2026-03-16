O município de Águeda pretende requalificar a pista do heliporto local, para permitir a operação de helicópteros pesados de combate a incêndios, revelou esta segunda-feira fonte municipal.

Segundo o Presidente da câmara, Jorge Almeida, a intervenção visa criar condições operacionais para receber aeronaves de maior capacidade em segurança.

A localização estratégica do concelho justifica a necessidade de adaptar a pista do Casarão para servir de ponto nevrálgico no Baixo Vouga.

O projeto técnico prevê a estabilização do solo e o alargamento da área de aterragem para suportar o peso de aeronaves de grande porte.

A melhoria da infraestrutura permite uma resposta mais rápida perante ocorrências de fogo em zonas de difícil acesso ou com grande densidade arbórea.

A câmara aguarda ainda o reforço de verbas através do Fundo de Emergência Municipal para a reposição de infraestruturas danificadas pelos fogos.

O município submeteu uma candidatura para a reabilitação de equipamentos municipais que totaliza um investimento elegível superior a um milhão de euros.