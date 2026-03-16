A tenista cazaque Elena Rybakina subiu esta segunda-feira ao segundo lugar do ranking mundial, liderado pela bielorrussa Aryna Sabalenka, com o português Nuno Borges a cair para 50.º na hierarquia masculina e Henrique Rocha a subir quase 40 lugares.
Depois de chegar à final de Indian Wells, Rybakina subiu, pela primeira vez, ao segundo lugar da hierarquia WTA, atrás de Sabalenka, que venceu o torneio californiano, com a polaca Iga Swiatek a descer ao terceiro posto.
Francisca Jorge continua a ser a portuguesa mais bem classificada, ao subir ao 190.º lugar, com a irmã Matilde Jorge a ser a 245.ª tenista do mundo.
No ranking masculino, Nuno Borges caiu para o 50.º lugar, enquanto Henrique Rocha, depois de vencer o challenger de Brasília e chegar à final de Santiago, a subir 38 postos e ser agora 131.º, a sua melhor posição de sempre. O outro português no top-200, Jaime Faria, subiu a 157.º.
Em pares, Francisco Cabral desceu dois postos e é agora 21.º, depois de ser eliminado na segunda ronda do Masters 1.000 de Indian Wells, estando um lugar acima do seu habitual parceiro, o austríaco Lucas Miedler.
O espanhol Carlos Alcaraz manteve o primeiro lugar do ranking de singulares, à frente do italiano Jannik Sinner, campeão em Indian Wells, e do sérvio Novak Djokovic, com o russo Daniil Medvedev a reentrar no top-10, subindo a 10.º, depois de chegar à final na Califórnia.