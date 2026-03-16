O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, criticou nas redes sociais a autarquia vizinha da Amadora por permitir que haja urbanizações a estender-se sem autorização para o território de Oeiras, instalando-se em áreas naturais da Serra de Carnaxide que a autarquia pretende conservar.

Num vídeo publicado no Instagram na última sexta-feira, pelo meio de ameaças de construção de uma “muralha” para separar os dois concelhos e de acusações de “invasão” de território, Isaltino Morais mostra-se nas traseiras de uma urbanização na Serra de Carnaxide que foi construída até ao limite entre os dois concelhos. Do lado de fora do muro, a partir do território de Oeiras, o autarca denuncia a abertura de “portões clandestinos” no lado de Oeiras para desfrutar “das delícias da Serra de Carnaxide” — e lamenta que os moradores usem esses portões para aceder aos seus logradouros, danificando a zona natural em Oeiras.

“Ao longo do tempo alertámos por diversas vezes a Câmara da Amadora para esta situação, mas até ao momento não obtivemos qualquer resposta”, diz Isaltino Morais na mensagem que acompanha o vídeo. “Para além disso, existem já portões ilegais a partir de logradouros de habitações privadas que dão acesso direto ao território de Oeiras, algo que não podemos permitir que continue a acontecer.”

Isaltino Morais destaca que em alguns lugares já há mesmo construção instalada em território de Oeiras e avisa a autarquia vizinha que é necessário um entendimento concreto sobre as obras de urbanização naquela zona natural. “Há quem fale muito na proteção do ambiente e, neste caso concreto da Serra de Carnaxide, basta olhar em volta para perceber a diferença. Do lado da Amadora vê-se sobretudo construção; do lado de Oeiras, a serra mantém-se preservada e em estado natural”, diz Isaltino.

“É precisamente para proteger este património que avançámos com uma intervenção no terreno, estando neste momento uma equipa do Município de Oeiras a criar uma linha arbórea que marcará de forma clara a divisão entre os dois concelhos e ajudará a salvaguardar este espaço natural”, acrescenta. No vídeo, é possível ver Isaltino Morais acompanhado da equipa de jardineiros que está a começar a trabalhar neste muro de árvores. O autarca brinca com a ideia de que os habitantes da urbanização podem achar que se trata de um “exército”, mas garante que é apenas uma equipa de jardinagem.

“A Câmara Municipal de Oeiras tem tentado há mais de três anos, sem sucesso, que a Câmara Municipal da Amadora retifique os erros e corrija e respeite os limites administrativos do seu território”, diz ainda Isaltino Morais, lamentando que casos como este demonstrem que os municípios “não comunicam uns com os outros”.