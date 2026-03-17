Parte dos laboratórios na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, foi esta terça-feira evacuada devido a uma fuga de gás.

De acordo com a SIC Notícias, a fuga teve origem num frigorífico antigo, numa área reduzida do departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis no polo da Faculdade de Engenharia da universidade beirã. Dois professores ficaram feridos ao abrirem o frigorífico, por inalação de gás, mas não necessitaram de cuidados médicos.

Neste momento, a situação ainda não está totalmente resolvida, mas está controlada. A rua da zona Polo I, onde ficam as instalações, esteve fechada para que os bombeiros e técnicos responsáveis pudessem chegar à ocorrência, tendo entretanto sido reaberta ao trânsito.

A maioria dos alunos e professores mantiveram-se nas instalações académicas, onde não houve interrupção das aulas. Até à reabertura da rua junto à faculdade, quem estava no interior foi impedido de sair das instalações por motivos de segurança, com exceção de quem estava nos laboratórios.