A União Europeia (UE) mostra-se esperançosa de conseguir chegar a um “reinício” de relações com o Reino Unido, dez anos após o brexit. De acordo com o Guardian, a UE quer retomar rapidamente as negociações, numa altura em que se teme que não seja possível um acordo até à cimeira planeada para julho.

Esta segunda-feira, decorreu em Bruxelas um encontro entre representantes da UE e do Reino Unido. No X, Maroš Šefčovič, vice-presidente da UE e responsável pela pasta do Comércio, referiu que “continua em curso um trabalho importante para fortalecer” as relações entre UE e Reino Unido.

A good exchange with the EU-UK Parliamentary Partnership Assembly @Europarl_EN. Important work to strengthen ???????????????? relations also continues with Minister @NickTorfaen – fostering reliable cooperation among like-minded partners. pic.twitter.com/UXfxRQ0cnL — Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) March 16, 2026

O responsável europeu salientou que é necessário que ambas as partes “mudem de estratégia” para garantir que há um acordo. Neste momento, há um impasse em alguns temas, como nas propinas dos cidadãos da UE no âmbito de um programa de mobilidade jovem. “Temos de mudar de estratégia e trabalhar para ultrapassar as complexidades”, disse o responsável europeu.

O número de estudantes da UE no Reino Unido recuou de forma significativa nos últimos anos. Antes do brexit, os nacionais da UE a estudar no Reino Unido representavam 27% da população estudantil. Para o ano letivo de 2026/27, o valor deverá ficar pelos 5%. “Devemos evitar uma situação em que privamos a nossa geração jovem de conhecimento e história comum”, alertou o responsável europeu.

“Sei que é um desafio, que é difícil, mas acredito que, de ambos os lados do canal, existe um forte desejo por parte dos representantes eleitos pelo povo para que resolvamos este problema”, explicou Šefčovič.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, incluiu um novo acordo com Bruxelas entre as prioridades de política económica e de diplomacia. Segundo a imprensa britânica, o governante espera anunciar alguns acordos com a UE na cimeira marcada para o verão.