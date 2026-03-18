O Município da Covilhã inaugura no dia 25 três novos reservatórios no âmbito do Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios e tem previsto a instalação de mais quatro, divulgou esta terça-feira a Câmara.

Os três reservatórios de apoio ao combate aos incêndios, localizados em Tortosendo, Erada e Sobral de São Miguel, representam um investimento total de 120 mil euros.

Os locais para a instalação destes equipamentos foram definidos no Plano Municipal de Gestão de Fogos Rurais, integrando-se a sua inauguração no programa comemorativo do Mês da Proteção Civil.

Estes reservatórios, com capacidade para 400 mil litros de água, estão a ser adotados por vários municípios do distrito de Castelo Branco, sobretudo os que têm parcelas consideráveis de floresta.

Os tanques podem ser usados para abastecimento dos helicópteros que combatem os incêndios, mas também para abastecer os tanques dos meios terrestres.

A Covilhã já dispunha de um reservatório, desde 2024, na Serra da Estrela, estando assim a aumentar a capacidade de resposta e, ao mesmo tempo, a aposta na prevenção.

Dinamizado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da Covilhã, esta iniciativa encerra o programa preparado para assinalar o Mês da Proteção Civil.