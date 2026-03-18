Um homem, de 84 anos, foi detido esta quarta-feira por suspeita da ter derramado gasolina sobre um carro e ter ateado fogo, a 28 de fevereiro, em Bitarães, no concelho de Paredes, distrito do Porto, anunciou a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ refere que o detido está fortemente indiciado pela autoria de um incêndio urbano que danificou uma viatura estacionada junto a uma residência revestida a madeira.

“O incêndio pôs em perigo não apenas a viatura, mas também habitações e a vida dos moradores”, uma vez que o carro se encontrava próximo daquela habitação cujo revestimento é “fator potenciador de progressão das chamas”, acrescenta a polícia.

Segundo a PJ, o incêndio foi provocado com recurso a chama direta e a gasolina, num quadro de atritos recorrentes com vizinhos, não apresentando o detido uma qualquer motivação clara para os seus atos.

O detido, com antecedentes criminais por incêndio florestal, vai ser presente às autoridades para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.